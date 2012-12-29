1200 نفر از مردم بخش "پاپی" به صورت رایگان معاینه شدند

سرهنگ نبی اله شمس بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت حماسه حضور ملت ایران اسلامی در یوم الله 9 دی، پزشکان بسیجی متخصص و فوق تخصص دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیش از هزار و 200 بیمار بخش محروم پاپی را بطور رایگان معاینه و مداوا کردند.

وی بیان داشت: بیش از هزار و 200 نفر از جمعیت 17 هزار نفری بخش پاپی که با غربالگری قبلی پزشکان عمومی مراکز بهداشتی شهری و روستایی و خانه های بهداشت روستایی این بخش شناسایی و ارجاع شده بودند بطور رایگان ویزیت و درمان شدند.

فرمانده بسیج جامعه پزشکی استان لرستان تصریح کرد: در این راستا اکیپی متشکل از 12 پزشک متخصص و فوق تخصص بسیجی در رشته های مختلف نفرولوژی، داخلی، جراحی زنان، اطفال، جراحی عمومی، مسمومیت ها، نورولوژی، دندانپزشکی، اعصاب و روان، رادیولوژی و سونوگرافی، گوش و حلق و بینی و پزشکان عمومی اقدام به ویزیت و معاینه رایگان بیماران بخش محروم پاپی کردند.

شمس بیرانوند افزود: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده چنانچه پس از ویزیت تخصصی و فوق تخصصی انجام شده به تشخیص پزشکان نیاز به ارجاع بیماران به مراکز مجهزتری در مرکز استان و یا حتی خارج از استان باشد ادامه معالجات بیماران به صورت رایگان استمرار خواهد داشت.