آخرین دفاعیات متهمان ردیف اول و دوم/ابراز پشیمانی زورگیران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رسیدگی به پرونده چهار زورگیر خشن قاضی صلواتی با تفهیم اتهام به متهم ردیف دوم پرونده از او خواست به دفاع از خود بپردازد.

متهم نیز پس از قرارگرفتن در جایگاه گفت: من متولد سال 1371 هستم و برای اولین بار است که دستگیر می‌شوم تا سوم راهنمایی درس خواندم و در این ماجرا فریب دوستم را خوردم.

وی ادامه داد: احتیاجی به پول نداشتم و هرچی پول می خواستم مادرم به من می داد روز حادثه در قهوه خانه نشسته بودیم که متهم ردیف چهارم از من خواست همراهشان بروم بعد هم به حوالی کریم خان آمده و از شاکی با تهدید چاقو سرقت کردیم.

قاضی: چند فقره سرقت مرتکب شده ای؟

متهم: بعد از این سرقت، سرقت دیگری انجام دادیم که تاریخ آن را بخاطر ندارم.

قاضی: در این سرقتها چه میزان پول بدست آوردی؟

متهم: حدود 10 تا 15 هزار تومان پول نصیب من شد اما نمی دانستم که بخاطر آن اعدام خواهم شد.

قاضی: چرا موقع سرقت چاقو همراه داشتی؟

متهم: چاقو را متهم ردیف چهارم پرونده به من داد تا با آن مالباخته ها را بترسانم.

قاضی: پدرت زنده است؟

متهم: نه، او را یکروز با قمه زدند که وقتی به بیمارستان رفتم متوجه شدم چشم پدرم را تخلیه کردند. هشت ماه بعد از این ماجرا یکروز پدرم از من خواست برای گرفتن فیش بانکی به بانک بروم اما وقتی برگشتم متوجه شدم او در مغازه سکته کرده است. من را مجازات کنید چون مرتکب جرم شدم اما اعدامم نکنید.

قاضی: امنیت جامعه چه می شود؟

متهم: من فریب رفیقم را خوردم این کارها به درد نمی خورد. هر مجازاتی باشد قبول می کنم، اما اعدامم نکنید.

در ادامه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکلم فاقد سابقه کیفری است و کیفر در نظر گرفته متناسب با اقدام مجرمانه او نمی باشد. در ابتدا به وی اتهام سرقت مسلحانه تفهیم شد که بعد به محاربه تغییر یافت. اگر فیلم این زورگیری در رسانه ها پخش نمی شد اقدام متهمان از مصادیق ماده 652 قانون مجازات بوده و از مصادیق محاربه در نظر گرفته نمی شد.

وی ادامه داد: آیا افرادی که فیلم را پخش کردند مرتکب اقدام مجرمانه نشده اند موکل من جوان بوده و فاقد سابقه کیفری است او همچنین نیت محاربه نداشته است.

پس از دفاعیات وکیل متهم ردیف دوم رئیس دادگاه متهم ردیف اول پرونده را دوباره به جایگاه فراخواند و با تفهیم اتهام از او خواست برای آخرین بار به دفاع از خود بپردازد.

متهم نیز پس از حضور در جایگاه گفت: نمی خواستم این کار را انجام بدهم از شاکی نیز معذرتخواهی می‌کنم. درخواست دارم قاضی به من تخفیف مجازات بدهد. به همسن و سالان خود نیز توصیه می کنم جوانی خود را بخاطر سرقت به هدر ندهند.

در ادامه رسیدگی به این پرونده متهم ردیف دوم نیز در آخرین دفاعیات خود گفت: اشتباه کردم از شاکی نیز عذرخواهی می کنم.