39 میلیاردریال به تامین آب شهرها و روستاهای کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این میزان 19میلیارد ریال به شرکت آب منطقه ای و بقیه نیز به شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی استان برای اجرای طرح های آبرسانی اختصاص یافت.

وی بیان کرد: با انتخاب پیمانکاران و ناظران فنی مجرب و متعهد، حداقل مشکلات در اجرای پروژه های عمرانی استان به ویژه طرح های آبرسانی و تامین آب آشامیدنی، مرتفع می شود.

صابری اتمام و بهره برداری به موقع از پروژه های عمرانی را ضروری عنوان کرد و بیان داشت: این امر منجر به کاهش هزینه های اجرای پروژه ها می شود.

وی همچنین تصریح کرد: اعتبارات استانی و ملی به خصوص در طرح های آبرسانی و تامین آب آشامیدنی بر اساس اولویت ها در تمامی بخش ها به صورت عادلانه توزیع می شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین نسبت به فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه آب از طریق رسانه ها تاکید کرد و گفت: باید فرهنگ درست مصرف کردن در همه زمینه ها نهادینه شود و در این صورت بخش زیادی از مشکلات برطرف خواهد شد.