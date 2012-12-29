برنامه های ورزشی گرامیداشت سالروز ورود رهبری به ابرکوه اعلام شد

ابوالفضل قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای گرامیداشت این ایام به یاد ماندنی و با همکاری ستاد مردمی که به همین مناسبت شکل گرفته است، برنامه های ورزشی متنوعی اجرا می شود.

وی افزود: با توجه به اهمیت نهم تا پانزدهم دیماه برای استان یزدی ها به خصوص شهرستان ابرکوه که میزبان رهبر انقلاب در سفر به استان یزد بودند، لازم دانستیم که در این ایام مسابقات ورزشی پرشورتری نسبت به دیگر ایام سال برگزار شود.

قاسمی گفت: مقام معظم رهبری در سفر به ابرکوه فرمودند که من خود مایل بودم به ابرکوه بیایم و شهر ابرکوه را شهری کهن ولی با فکر نو و جوان معرفی کردند و جوانان این شهرستان ولایی نیز به عشق آن روزهای شیرین و به یاد ماندنی و برای اثبات دیگر باره ولایت پذیری خود، در برنامه های ورزشی و مسابقاتی که به همین مناسبت برگزار می شود شرکت می کنند.

وی در مورد برنامه های تدارک دیده شده اظهار داشت: در قسمت برادران، برگزاری مسابقات فوتسال چهار جانبه جوانان، مسابقات کشتی، همایش بزرگ دوچرخه سواری با همکاری بسیج، مسابقه بزرگ تیراندازی در بخش بهمن با شرکت کلیه روستاها، مراسم های مختلف در زورخانه های این شهرستان و مسابقات پینگ پنگ بخشی از این برنامه ها را تشکیل می دهد.

قاسمی ادامه داد: در قسمت خواهران نیز برای برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی، مسابقات والیبال، مسابقات پینگ پنگ، مسابقات بدمینتون در شهر ابرکوه و بخش مرکزی برنامه ریزی شده است و در بخش بهمن نیز مسابقاتی چون والیبال ، هندبال ، هفت سنگ و ... برگزار می شود.