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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۰۹

اجرای عملیات موفقیت‌آمیز زیردریایی‌های سبک و سنگین در عمق دریا

اجرای عملیات موفقیت‌آمیز زیردریایی‌های سبک و سنگین در عمق دریا

بندرعباس - خبرگزاری مهر: همزمان با دومین روز از رزمایش دریایی ولایت 91، زیردریایی های سبک و کیلوکلاس نیروی خودی پس از خروج از ساحل، با نفوذ به عمق دریا و ورود به آبهای فرامنطقه ای، مواضع نیروی مهاجم را شناسایی و عملیات خود را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مرحله از رزمایش که صبح شنبه انجام شد، زیردریایی فوق سنگین طارق با اجرای عملیات «غوص و صعود» در آبهای آزاد و فرامنطقه ای، عملیات شناسایی و رهگیری یگان های مهاجم را با موفقیت به اجرا گذاشت.

دریادار امیر رستگاری سخنگوی رزمایش پیش ازظهر شنبه در جمع خبرنگاران در این باره گفت: زیردریایی فوق سنگین طارق به دست توانمند کارشناسان و متخصصان داخلی تعمیرات نیمه اساسی را پشت سر گذاشت و عملیاتی شد.

وی در ادامه از اجرای عملیات مهم مین گذاری توسط بالگردها و شناورهای تندرو در مسیر یگانهای مهاجم خبر داد و افزود: این عملیات با هدف انهدام شناورهای سطحی و زیرسطحی نیروی مهاجم که قصد نفوذ به آبهای سرزمینی نیروی خودی را داشتند، با موفقیت کامل به انجام رسید.

رستگاری اذعان داشت: به محض نزدیک شدن نیروهای مهاجم به سواحل، یگانهای پدافندی نیروی خودی از طریق هوا، زمین و دریا عملیات خود را آغاز کرده و از نفوذ دشمن به سواحل و حریم آبهای داخلی جلوگیری کردند.

سخنگوی رزمایش تأکید کرد: در ادامه این مرحله از رزمایش تخصصی دریایی ولایت 91، یگانهای نیروی خودی مستقر در پایگاه ها، به محض نفوذ نیروهای مهاجم به آبهای سرزمینی وارد عمل شده و عملیات دفاع ساحلی را طراحی و به اجرا گذاشتند.

وی اضافه کرد: همچنین شناورهای سطحی نیروی خودی در منطقه عمومی رزمایش، با نیروهای مهاجم درگیر شده و ضمن اجرای تیراندازیهای متناوب و غافلگیرانه به صورت شبانه و روزانه، این نیروها را از منطقه متواری کردند.

دریادار رستگاری افزود: اجرای عملیات پرش چترباز و هلی برن ساحلی تفنگداران و همچنین استقرار ادوات نظامی و تجهیزات نیروها به منظور اجرای عملیات در منطقه عمومی رزمایش از دیگر بخش های این روز بود.

سخنگوی رزمایش تصریح کرد: پرواز و حرکت همزمان بالگردهای نیروی خودی به منظور پشتیبانی هوایی از شناورهای سطحی و زیرسطحی یکی دیگر از مراحل دومین روز از رزمایش دریایی ولایت 91 بود.

رستگاری با تأکید بر موفقیت آمیز بودن این مرحله از رزمایش گفت: نیروی دریایی ارتش امروز ثابت کرد حتی اگر دشمن تا ساحل ابهای سرزمینی پیشروی کند باز هم توانایی مقابله با او را دارد.

کد مطلب 1778360

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