چاووشی خوانان 5 استان در همایش منطقه ای چاووشی خوانی مهریز شرکت می کنند

بهرام عبدالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش برای نخستین بار به صورت منطقه ای در روز 11 دی ماه در حسینیه باغ بهار مهریز برگزار می شود.

وی افزود: بیش از 129 چاووشی خوان از مناطق مختلف کشور در همایش چاووشی خوانی منطقه ای در مهریز شرکت می کنند.

عبدالحسینی عنوان کرد: از این تعداد 70 نفر از مهریز، 45 نفر از یزد، پنج نفر از خراسان جنوبی، چهار نفر از فارس، چهار نفر از کرمان و سه نفر از اصفهان شرکت می کنند.

وی عنوان کرد: در پایان این همایش با قضاوت داوران، چاووشی خوانان برتر معرفی می شوند.

عبدالحسینی ترویج فرهنگ ارزشمند دینی و فرهنگی چاووشی خوانی، تربیت چاووشی خوانان جوان و ایجاد رقابت سازنده بین چاووشی خوانان را از اهداف این همایش اعلام کرد.

وی یادآور شد: کوچکترین چاووشی خوان شرکت کننده در این همایش چهار سال و بزرگترین چاووشی خوان 101سال سن دارند.