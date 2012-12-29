آرامش امروز مردم نشأت گرفته از ایثارگری خانواده شهدا و جانبازان است

به گزارش خبرنگار مهر، در تداوم دیدار از خانواده معظم شهدا و ایثارگران و تجلیل از خانواده شهدای والامقام در فرون آباد، بازدید از خانواده شهیدان رجب سیری و حسن تات حاجی آبادی صبح شنبه با حضور علی بندعلیان شهردار فرون آباد، سروان شیخیان جانشین کلانتری 12 فرون آباد، گنجی رئیس اداره آبفای شهر فرون آباد، محمدی مسئول واحد ایثارگران و سندگل مسئول واحد روابط عمومی شهرداری فرون آباد صورت پذیرفت.

علی بندعلیان در این دیدار عنوان داشت: تا قیامت مدیون خون شهدا هستیم و خود را موظف می ‌دانیم به عنوان خادم این عزیزان تا جایی که در توان داریم به خانواده معظم این عزیزان خدمت کنیم.

سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا باعث تقویت روحیه مسئولان است

وی افزود: سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا باعث تقویت روحیه مسئولان است و وقتی در کنار این عزیزان قرار می ‌گیریم و ایثار و از خودگذشتگی خانواده این شهدا را می ‌بینیم، متوجه می ‌شویم با چه انسانهای بزرگوار و ایثارگری مواجه شده ‌ایم و در خدمت به این عزیزان مصمم‌ تر می‌ شویم.

شهردار فرون آباد هدف از این دیدارها را زنده نگاه داشتن یاد شهدای انقلاب و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرد و گفت: چنین دیدارهایی را باز در برنامه کاری خود داریم و امیدواریم که این فرهنگ بازدید از خانواده معظم شهدا و ایثارگران به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی در پایان اضافه کرد: حضور در جمع خانواده شهدا و ایثارگران مایه دلگرمی و نشاط مسئولان است و این دیدارها می بایست تداوم داشته باشد، اگر امروز مسئولیتی به مدیران محول شده و مردم در آرامش و آسایش هستند، نشأت گرفته از ایثارگری خانواده معظم شهدا و جانبازان است.