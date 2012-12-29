  1. عناوین کل
۹ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

محمدی اعلام کرد:

نجات 10 کوهنورد از برف و کولاک ماسوله/ جستجوی یک کوهنورد ادامه دارد

نجات 10 کوهنورد از برف و کولاک ماسوله/ جستجوی یک کوهنورد ادامه دارد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به نجات 10 کوهنورد گرفتار در برف و کولاک شهرک ماسوله، گفت: جستجو برای یافتن یک نفر در منطقه مزبور همچنان ادامه دارد.

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عصر روز گذشته (جمعه) براثر سقوط بهمن در منطقه کوله بار به سمت لاسه سر شهرک تاریخی ماسوله  یک گروه کوهنوردی 11 نفره دچار حادثه شد.

وی اظهار داشت: در این حادثه تیم های امداد و نجات جمعیت هلال احمر گیلان با همراهی دو قلاده سگ، یک دستگاه آمبولانس، دو دستگاه خودروی امدادی کمک دار و همراهی هیئت کوهنوردی استان به منطقه اعزام شدند.

مدیر عامل هلال احمر گیلان ادامه داد: در ساعات اولیه این عملیات جستجو، 10 نفر از اعضای این گروه کوهنوردی از دام بهمن نجات پیدا کرده و جستجو برای یافتن یک نفر در منطقه مزبور همچنان ادامه دارد.

 وی همچنین یادآور شد: هم اکنون در منطقه حادثه دیده عملیات جستجو و نجات توسط چهار تیم امدادی 24 نفره  در حال انجام است.

کد مطلب 1778365

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید

    اخبار کوتاه