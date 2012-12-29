نجات 10 کوهنورد از برف و کولاک ماسوله/ جستجوی یک کوهنورد ادامه دارد

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عصر روز گذشته (جمعه) براثر سقوط بهمن در منطقه کوله بار به سمت لاسه سر شهرک تاریخی ماسوله یک گروه کوهنوردی 11 نفره دچار حادثه شد.

وی اظهار داشت: در این حادثه تیم های امداد و نجات جمعیت هلال احمر گیلان با همراهی دو قلاده سگ، یک دستگاه آمبولانس، دو دستگاه خودروی امدادی کمک دار و همراهی هیئت کوهنوردی استان به منطقه اعزام شدند.

مدیر عامل هلال احمر گیلان ادامه داد: در ساعات اولیه این عملیات جستجو، 10 نفر از اعضای این گروه کوهنوردی از دام بهمن نجات پیدا کرده و جستجو برای یافتن یک نفر در منطقه مزبور همچنان ادامه دارد.

وی همچنین یادآور شد: هم اکنون در منطقه حادثه دیده عملیات جستجو و نجات توسط چهار تیم امدادی 24 نفره در حال انجام است.