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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

سردار مقدم فر:

حضور آگاهانه و به موقع مردم در حماسه 9 دی، فتنه دشمن را در هم شکست

حضور آگاهانه و به موقع مردم در حماسه 9 دی، فتنه دشمن را در هم شکست

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، اجتماعی ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: حضور آگاهانه و به موقع مردم در حماسه 9 دی، فتنه دشمن را درهم شکست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید رضا مقدم فر، صبح شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی که در محل نمازخانه ستاد سپاه استان برگزار شد، فتنه 88 را بزرگترین فتنه کشور بعد از پیروزی انقلاب عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در فتنه 88، دشمن تصور می کرد که کار نظام جمهوری اسلامی ایران تمام شده است، افزود: فهم، آگاهی و حضور به موقع مردم در حماسه نهم دی، فتنه دشمن را خنثی و درهم شکست.

سردار مقدم فر اظهارداشت: همانگونه که در 8 سال دفاع مقدس تمامی کشورهای منطقه، دشمن را همراهی کردند، در 8 ماه فتنه نیز تمام رسانه ها و سرویس های اطلاعاتی دشمن برای ایجاد جنگ روانی به میدان آمده بودند.

معاون فرهنگی، اجتماعی ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه فتنه 88 تفاوت بارزی با دیگر فتنه های گذشته نظام داشت، افزود: برخی از افراد که در فتنه های گذشته جزو احزاب و رهبران در مقابل دشمن بودند، در فتنه 88 کنار دشمن ایستادند.

سردار مقدم فر اذعان داشت: تنها رمزی که دشمن برای پیروزی خود بر آن تکیه می کرد نیز همین امر بود.

وی یکی از ویژگی های مهم بصیرت را دشمن شناسی دانست و افزود: ملت ایران به واقع در حماسه نهم دی، بصیرت و شعور سیاسی خود را به نمالیش گذاشتند.

کد مطلب 1778367

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