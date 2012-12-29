درخواست متهم ردیف سوم از دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رسیدگی به پرونده چهار زورگیر خشن رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران با تفهیم اتهام سرقت مسلحانه به متهم ردیف سوم پرونده از او خواست به دفاع از خود بپردازد.

متهم ردیف سوم نیز پس از حضور در جایگاه اظهار داشت: من متولد 1370 هستم و یک سابقه کیفری دارم. روز حادثه در قهوه خانه نشسته بودم که متهم ردیف اول به آنجا آمد حالش بد بود وقتی علتش را سئوال کردم، گفت برای عمل مادرش نیاز به پول دارد. من هم آن زمان با مشکل مالی روبرو بودم به همین خاطر تصمیم به سرقت گرفتیم. موضوع را با برادرم و متهم ردیف دوم در میان گذاشته و همراه آنها و با دو دستگاه موتورسیکلت راهی محل سرقت شدیم.

قاضی: محل سکونت شما جنوب شرق تهران است، چرا برای سرقت به منطقه کریم خان رفتید؟

متهم: در محل سکونت خود که نمی توانستیم مرتکب سرقت شویم به همین خاطر به حوالی خیابان کریم خان آمدیم که در آنجا با شاکی روبرو شدیم.

قاضی: چه مدت به خاطر سابقه ات در زندان بودی؟

متهم: چهار ماه بازداشت بودم اما هنوز حکم دادگاه نیامده است.

قاضی: شغلت چیست؟

متهم: سرباز فراری هستم.

قاضی: در این میان چه میزان پول بدست آوردی؟

متهم: حدود 30 هزار تومان بدست آوردم.

قاضی: در خصوص شکایت شاکی دوم چه دفاعی داری؟

متهم: من در آن سرقت نبودم.