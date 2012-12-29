به گزارش خبرگزاری مهر صادق رئیسیکیا در گفتگو با سایت باشگاه راهآهن درباره شرایط و آینده تیم بزرگسالان باشگاه گفت: برخلاف اینکه تمرینات پیش از فصل را دیر شروع کردیم اما با حفظ بازیکنان و کادر فنی تیم و حمایتهای لازم از آنها در کنار برنامهریزی خوب کادر فنی توانستیم نتایج خوبی در نیم فصل اول بگیریم و خودمان را در کورس قهرمانی نگه داریم.
وی اظهار داشت: سیاست مالکان جدید باشگاه از روز اول، حمایت از کادر فنی و تصمیمات آنها بود، به همین دلیل هر کاری که در توان باشگاه بوده را انجام دادهایم تا تیم بدون دغدغه به کارش ادامه دهد. هم اکنون باشگاه راهآهن از معدود باشگاههایی است که به تمام تعهدات مالیاش در قبال بازیکنان و کادرفنی تیم عمل کرده و پاداشها و حقوق آنها سر موقع پرداخت شده تا هیچ گونه نگرانی نداشته باشند.
مدیرعامل باشگاه راهآهن خاطرنشان کرد: با توجه به نتایج خوب تیم در نیم فصل اول، به کسب سهمیه آسیا هم فکر میکنیم و برای این منظور با صلاحدید کادر فنی، چند بازیکن جدید به خدمت گرفتیم تا در کنار افزایش وضعیت روحی و روانی تیم و رساندن آنها به خودباوری لازم، از نظر بازیکن هم کمبودی نداشته باشیم و برای کسب نتایج بهتر دورخیز کنیم.
رئیسیکیا به اشتباهات داوری نیم فصل اول که علیه راهآهن بوده نیز اشاره و تصریح کرد: این را میپذیریم که اشتباهات داوری بخشی از فوتبال است و نباید فشار روی داوران را زیاد کرد اما به هر حال باید هزینههایی که باشگاهها به ویژه باشگاههای خصوصی میکنند، را هم در نظر گرفت. ما به همین منظور اشتباهات موثر داوری که در نیم فصل اول علیه راهآهن بوده را استخراج کردهایم و قرار است نظرات کارشناسی باشگاه را به همراه فیلم این اشتباهات به فدراسیون فوتبال ارائه کنیم تا در جهت پیشرفت داوری و کاسته شدن از اشتباهات موجود نیز کمک کوچکی کرده باشیم.
وی درباره توسعه زیرساختهای باشگاه افزود: خوشبختانه توانستهایم دغدغه مالی تیم را برطرف کنیم ولی از نظر امکانات باید شرایط بهتری داشته باشیم. الان ما هم مثل بسیاری از باشگاههای دیگر امکانات تمرینی کامل که تحت مالکیت خودمان باشد را نداریم، به همین منظور در فکر راهاندازی کمپی اختصاصی برای کل تیمهای باشگاه هستیم تا از نظر تمرینی با مشکل مواجه نباشیم. در حال برنامهریزی هستیم و امیدوارم که بتوانیم در آیندهای نزدیک قدمهای اولیه را در این راه برداریم.
رئیسیکیا از به نتیجه رسیدن مذاکرات اولیه برای خرید استادیوم اختصاصی هم خبر داد و گفت: در فوتبال امروز دنیا برای اینکه بتوانی از نظر جذب تماشاگر و افزایش درآمدزایی موفق باشی باید استادیوم اختصاصی و ثابت داشته باشید. ما مذاکرات خوبی در این زمینه انجام دادهایم و اگر همه چیز به خوبی پیش برود در آیندهای نزدیک خرید استادیوم اختصاصی باشگاه هم قطعی خواهد شد.
وی با گلایه از مسولان شرکت راهآهن که مالکیت مجموعه ورزشی اکباتان را به عهده دارند، خاطرنشان کرد: ما مدارک لازم را برای استانداردسازی باشگاه ارائه کردهایم اما با مشکل نور استادیوم اکباتان مواجه هستیم. همان طور که همه میدانند استادیوم اکباتان مشکل نور دارد و شاید همین موضوع در کسر یک سهمیه مستقیم از فوتبال ایران موثر بوده باشد.
مدیرعامل باشگاه راهآهن تاکید کرد: متاسفانه شرکت راهآهن نظر نهایی خود را درباره محاسبه هزینههایی که باشگاه در ورزشگاه اکباتان میکند، نداده و همه بلاتکلیف هستند. ما حتی آمادگی برطرف کردن مشکل نور ورزشگاه را هم داشتیم اما شرایط لازم فراهم نشد.
وی با اشاره به اینکه تا این لحظه وضعیت هزینههای مختلف مالکان جدید در ورزشگاه مشخص نشده و از همین رو باشگاه باید یک فکر اساسی کند، ادامه داد: ورزشگاه اکباتان با این شرایط در سال بعد مشکل خواهد داشت و نمیتوانند آن را به تیم دیگری اجاره بدهند، مگر اینکه اشکالات نور و رختکن اضافی آن را برطرف کنند. البته ما قصد داشتیم تمام این نقایص را برطرف کنیم اما فعلا تکلیف 3 میلیارد ریالی که در آنجا هزینه کردهایم، مشخص نشده است.
رئیسیکیا در این مورد اضافه کرد: هنوز معلوم نیست این پول را به ما برمیگردانند یا اینکه مدت زمان استفادهمان از ورزشگاه تمدید میشود. به همین دلیل هم کارهای مربوط به ساخت رختکنها نیمهکاره رها شده و کسی هم به فکر انجام آنها نیست.
مدیرعامل باشگاه راهآهن درباره انتقادات موجود از فدراسیون فوتبال و صحبتهایی که بعضی افراد در مورد تغییر در مدیریت فدراسیون مطرح میکنند، اشاره کرد و گفت: اشکالات همیشه و در همه جا وجود دارد اما همه اشکالات به شخص برنمیگردد و باید برای برطرف کردن آنها تلاش کرد. مجموعه راهآهن به ثبات مدیریت و تقویت مدیر در فوتبال معتقد است و از آن به عنوان یک اصل حمایت میکند.
وی با بیان اینکه البته همیشه باید فضا برای انتقاد بازی باشد و آن بخش از انتقادات که بنای کارشناسی و علمی دارد و به پیشرفت فوتبال کمک میکند مورد توجه قرار بگیرد، تاکید کرد: البته اینکه بخواهیم مدام مدیران را تغییر دهیم به هیچ وجه به پیشرفت فوتبال کمک نمیکند.
بنا بر گفته اغلب کارشناسان، ضعفهایی در قراردادهای رایج در فوتبال ایران وجود دارد که مدیرعامل باشگاه راهآهن از اقدامات اولیه این باشگاه برای ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع این اشکالات به سازمان لیگ و فدارسیون فوتبال خبر داد و گفت: به نظر ما در فرمت فعلی قراردادها بسیاری از حقوق باشگاهها دیده نشده و این قراردادها نمیتواند به توسعه باشگاهها و حرفهای سازی فوتبال کشور کمک کند.
وی ادامه داد: در بررسیهای اولیه به ضعفها و اشکالات بسیاری برخورد کردهایم که قرار است با کار و بررسی بیشتر در این رابطه، پیشنهادت خود را به سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ارائه کنیم تا در آینده این ضعفها برطرف شده و شرایط برای حرفهایتر شدن فوتبال کشور آماده شود.
رییسیکیا در ادامه صحبتهای خود به جلسات فراکسیون ورزش مجلس درباره تدوین نظام جامع باشگاهداری و نقش فعال باشگاه راهآهن در این جلسات اشاره کرد و گفت: تا به حال چند جلسه در این زمینه برگزار شده که باشگاه راهآهن بر خلاف بعضی از باشگاهها در تمام این جلسات حاضر بوده و نظرات متعددی را در این زمینه ارائه کرده است.
وی تصریح کرد: فوتبال ایران برای پیشرفت و حرفهای شدن نیاز به تغییر و تحولات بسیاری در زمینه باشگاهی دارد و مجلس مصمم است که نظام جامعی تدوین شود تا باشگاهها طبق آن، برنامههای آینده خود را طراحی کنند. با توجه به اینکه باشگاه راهآهن تنها راه توسعه فوتبال را توسعه باشگاهها میداند به صورت مستمر در این جلسات حضور دارد و طرحها و ایدههای خود را به صورت کاملا جدی و کارشناسی شده ارائه میکند تا در تدوین نظام باشگاهداری مورد توجه قرار بگیرد.
مدیرعامل باشگاه راهآهن در پایان گفت: خوشبختانه نمایندگان مجلس هم از جدیت باشگاه راهآهن استقبال کردهاند و نقش ویژهای را برای باشگاه در انجام این کار بزرگ در نظر گرفتهاند. ما هم تمام تلاش خود را میکنیم تا بتوانیم سهمی ویژه در تدوین این طرح ملی داشته باشیم.
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