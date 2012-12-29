به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی امروز شنبه در نشستی خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اظهارات اعضای هیات رئیسه مجلس که تشخیص تغییر نیمی از کابینه دولت دهم ولزوم کسب رای اعتماد مجدد برای آن از مجلس را منوط به نظر شورای نگهبان دانسته بودند، گفت : از شورای نگهبان تا کنون در این خصوص رسما سئوال نشده است .

وی ادامه داد: اما آنچه ما فکر می کنیم این است که هنوز تغییرات کابینه به نصف نرسیده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مجلس اگر نظر شورای نگهبان را دراین زمینه می خواهد باید استعلام کند.

پیش از این محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم رای گیری مجدد برای کابینه دولت دهم در پی عزل و نصب‌های مکرر رئیس جمهور گفت:‌ این حکم قانون اساسی است که اگر نیمی از وزیران کابینه تغییر کنند، رئیس جمهور باید مجدد برای کابینه خود از مجلس رای اعتماد بگیرد.



وی با بیان اینکه هیات رئیسه در یک جلسه این موضوع را بررسی کرده است ، گفت: در اینجا اختلاف نظری وجود دارد که آیا سه وزارتخانه‌ای که ادغام شدند نیز به معنای تغییر است یا خیر و در این خصوص باید با شورای نگهبان صحبت کرد چون تفسیر با شورای نگهبان است.



فرهنگی اظهار داشت: با احتساب این سه وزارتخانه تغییرات و عزل و نصب‌ها کمتر از نصف می‌شود اما بدون احتساب آنها نصف نخواهد شد.



عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع به عنوان یک ابهام مطرح است، گفت: ابهام در این است که آیا کاهش وزارتخانه‌ها نیز می‌تواند جزو کم شدن، برکناری، استیضاح و نظایر اینها حساب شود یا خیر.

وی اعلام نظر نهایی در این خصوص را منوط به نظر شورای نگهبان خوانده بود.

