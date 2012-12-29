به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش کمدی"داستان زمستان" کاری از کارگاه تئاتر مهدی کوشکی به دعوت گروه تئاتر دیوار، روز شنبه 9 دی ساعت 19، میزبان عکاسان، خبرنگاران، هنرمندان و منتقدان خواهد بود. همچنین در این اجرا تعداد محدودی بلیت نیم‌بها برای فروش موجود است.

این نمایش حاصل کارگاه ترکیبی تئاتری است که با همکاری مشترک گروه تئاتر لیو و گروه تئاتر دیوار، در بهار 1391 برگزار شد. بعد از برگزاری کارگاه و بر اساس طرح اولیه گروه تئاتر دیوار، با توافق مهدی کوشکی و اعضای کارگاه تمرینات ادامه پیدا کرد تا زمستان امسال به اجرا برسد.

در این پروژه میلاد شجره، پدرام شریفی در سمت بازیگر و صحرا فتحی به عنوان مدیر پروژه با مهدی کوشکی همکاری می کنند. همچنین گروه موسیقی بمرانی و آیدین شفایی اجرای زنده ی موسیقی نمایش را به عهده دارند. این نمایش که براساس نمایشنامه" داستان زمستان" اثر کمدی ویلیام شکسپیر، دراماتورژی شده است از 2 دی، هرشب ساعت 19 ، به مدت 3 هفته در خانه نمایش آو واقع در میدان فاطمی ( جهاد) ، ابتدای خیابان شهید گمنام، خیابان جهانمهر، قبل از کوچه1/6، پلاک 26، روی صحنه می رود.

