جمعیت نیشابور 7.3 درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال هاشمی قبل از ظهر شنبه در جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی نیشابور در محل فرمانداری اظهار کرد: جمعیت این شهرستان در سال 91 تعداد 433 هزار و 105 نفر به ثبت رسیده است که در مقایسه با آمارگیری سال 85 از رشد جمعیتی 7.3 درصد در نیشابور برخوردار شده‌ایم.

فرماندار نیشابور افزود: آمارگیری در نیشابور در سال 90 با حساسیت بالا صورت گرفت و با دقت زیاد پیگیری شد.

هاشمی افزود: بیشترین رشد جمعیت در بخش مرکزی و زبرخان و کمترین رشد جمعیت یعنی رشد منفی در بخش سرولایت بوده است و تعداد ولادت‌ها چهار درصد افزایش یافته است.

معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه نسبت ازدواج به طلاق در نیشابور پنج به یک است که نسبت خوبی نیست، تاکید کرد: باید تلاش شود آمار طلاق کاهش پیدا کند و مولفه‌هایی که در این رابطه دخیل هستند، بررسی شود.

هاشمی در خصوص ثبت نشدن بعضی از ولادت‌ها و وفات‌ها در اداره ثبت نیشابور، تصریح کرد: بعضی از اشکالات کار به اداره ثبت احوال و برخی اشکالات هم به دهیاران، بخشداران و دانشکده علوم پزشکی شهرستان بر می‌گردد.

وی گفت: اما یکی از مواردی که به ثبت احوال بر می‌گردد این است که باید در تمام بخش‌ها، نماینده ثبت احوال وجود داشته باشد تا اطلاع‌ رسانی ولادت و فوت به موقع انجام شود.

فرماندار نیشابور خطاب به رئیس اداره ثبت احوال نیشابور، گفت: این اداره باید به دنبال ایجاد اداره مستقل یا حداقل دفتر نمایندگی در بخش‌ها یا نقاط شهری فاقد اداره باشد.