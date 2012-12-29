60 درصد صادرات لرستان مربوط به بخش صنعت است

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سالجاری 60 درصد صادرات استان لرستان در حوزه صنعت بوده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کالاهایی از لرستان صادر می شود که منحصرا مربوط به این استان است، تصریح کرد: در حال حاضر دو کالای میکروسیلیک و فروسیلیس محصول استراتژیک لرستان است که در نیاز کشور را در این زمینه مرتفع می کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان افزود: در حال حاضر کالاهای لرستان به 22 کشور دنیا صادر می شود.

بیرانوند تعداد کالاهای صادراتی لرستان را 23 قلم عنوان کرد و بیان داشت: در حال حاضر 60 درصد صادرات استان مربوط به حوزه صنعت است.

وی مهم ترین کالاهای صنعتی صادراتی لرستان را مصالح ساختمانی، صنایع غذایی، مواد شیمایی و مواد شوینده برشمرد.