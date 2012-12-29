تجهیز ناوگان حمل و نقل کالای آذربایجان غربی به 10 کامیون یخچال دار

آیدین رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، کمبود کامیونهای یخچال دار برای حمل محموله های صادراتی فاسد شدنی در آذربایجان غربی را از مهمترین مشکلات فعالان بخش حمل و نقل بین المللی دانست و افزود: این مشکل به دلیل کشاورزی بودن و تمرکز بخش صنعت بر محور تولیدات صنایع غذایی امسال با افزودن 10 دستگاه کامیون یخچال دار رفع شد.

وی اظهار داشت: این کامیونهای یخچال دار با سرمایه گذاری بخش خصوصی به ناوگان حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی افزوده شده و ضمن فعالیت در بخش حمل و نقل داخلی، برای تامین نیازهای حمل و نقلی در خطوط بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند.

رئیس اداره حمل و نقل کالای اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی با اشاره به هزینه اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در راستای خرید این خودروها، ادامه داد: با تحقق این امر حمل کالاهای صادراتی فاسد شدنی از انحصار کامیونهای ترکیه خارج و زمینه اشتغال و درآمدزایی فعالان عرصه حمل و نقل ایجاد می شود.

رحمانی با اشاره به افزایش نرخ کرایه حمل بار و کالا بر اساس مصوبه شورای حمل و نقل به میزان 23 درصد اعلام کرد: با افزایش نرخهای کرایه پدیده پشت بارنامه نویسی مورد نظارت و برخورد جدی قرار گرفته و در صورت مشاهده با شرکت های حمل و نقل بار برخورد جدی می شود.

وی با بیان اینکه میانگین کرایه پرداختی در هر سفر استان را بالغ بر 2 میلیون ریال اعلام کرد و با بیان اینکه 7 درصد پائین تر از نرم کشوری است، ادامه داد: تعداد سفر خروجی از استان 354 هزار سفر و سفر ورودی 478 بوده که در این راستا 35 درصد تعداد سفر ورودی از خروجی بیشتر است.