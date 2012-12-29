سیمان مازندران گواهینامه کیفیت اروپا دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محصولات شرکت سیمان مازندران شامل سیمان تیپ یک تا سه و سیمان پرتلند پوزولانی، از گواهینامه کیفیت اروپا (CE ) برخوردار شد.

این شرکت با هدف تولید انواع سیمان و فرآورده های سیمانی در سال 53 تاسیس و در 31 شهریور 60 با تولید کارخانه با ظرفیت 624 هزار تن سیمان در سال و با افتتاح دو پروژه طرح توسعه و طرح افزایش ظرفیت در سالهای اخیر ظرفیت تولید سیمان به هشت هزار تن در روز یا 2.4 میلیون تن در سال افزایش یافت.



محصولات شرکت در بازارهای داخلی و بازار های خارجی نظیر کشورهای آذربایجان، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، داغستان توزیع می شود.

بهره برداری 51 واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی مازندران



مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، از بهره برداری 51 واحد تولیدی و صنعتی در 9 ماه نخست سالجاری ، در شهرکهای صنعتی استان خبر داد.

عباس علی وفایی نژاد گفت: امکانات زیرساختی شامل آب، برق، گاز، راه ورودی، شبکه روشنایی معابر، تلفن، شبکه فاضـلاب و آسفالت در شهرکها و نواحی صنعتی استان وجود دارد و این پتانسیل فرصت مناسبی برای پذیرش سرمایه گذارانی است که علاقمنـد به سرمایه گذاری در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان هستند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: براساس دستورالعمل ، واحدهای تولیدی و صنعتی که در شهرکهـای صنعتی استان اقدام به دریافت زمین صنعتی کرده در صورتیکه ظرف مدت یکسال از تاریخ عقد قرارداد، نسبت به احداث واحد صنعتی و تولیدی خود اقدام کنند میتوانند از مشوقات در نظر گرفته شده بهره مند شوند.

رشد 45 درصدی صادرات مازندران



مرتضی هاشم پور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از افزایش 89 میلیون دلاری صادرات در 9 ماهه سالجاری خبر داد.

وی افزود: بیش از یک میلیون و 897 هزار تن انواع مواد غذایی، محصولات کشاورزی، انواع مواد معدنی، مصالح ساختمانی به ارزش حدود 287 میلیون دلار صادر شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 54 درصد و از لحاظ ارزشی 45 درصد رشد داشته است.