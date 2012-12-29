  1. دين، حوزه، انديشه
۹ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۳۸

تمدید مهلت ارسال آثار به کنگره ملی پیامبر اعظم(ص)

تمدید مهلت ارسال آثار به کنگره ملی پیامبر اعظم(ص)

با توجه به حضور گسترده و استقبال محققان و هنرمندان از کنگره و مراجعات و درخواست متعدد شرکت کنندگان مهلت ارسال آثار تا 20 دی ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمصطفی میرلوحی، دبیر علمی کنگره ملی پیامبر اعظم(ص) با توجه به حجم بالای کار و فشردگی برنامه های کنگره اعلام کرد که این مهلت تمدید نخواهد شد.

کنگره ملی پیامبر اعظم(ص) با هدف آشنایی بیشتر ابعاد شخصیتی و سیره پیامبر اعظم(ص)، نمودار ساختن زوایای پنهان شخصیتی پیامبر اعظم(ص)، لزوم آشنایی بیشتر نسل جوان با پیامبر(ص) و حیات فکری سیاسی ایشان، بررسی چرایی و نقش استکبار در توهین به ساحت مقدسشان و در نهایت الگوگیری از سیره پیامبر اعظم(ص) در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و ... با حمایت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران، دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع)، معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، دانشگاه امام حسین(ع) و برخی نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی دیگر از ابتدای آذرماه شروع به کار نمود.

کنگره ملی پیامبر اعظم(ص) در پنج بخش ادبی(خاطره، داستان، شعر و متن ادبی)، هنری(عکس، طرح و پستر) و رسانه های مجازی(سایت و وبلاگ)، آثار تلویزیونی(فیلم، مستند، کلیپ و فیلمنامه) و مقالات علمی اعلام فراخوان نموده است.

علاقه مندان برای کسب اطلاعت بیشتر می توانند به سایت دبیرخانه به نشانی www.yanaby.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 02166407458 تماس حاصل کنند.

کد مطلب 1778393

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه