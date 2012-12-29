تمدید مهلت ارسال آثار به کنگره ملی پیامبر اعظم(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمصطفی میرلوحی، دبیر علمی کنگره ملی پیامبر اعظم(ص) با توجه به حجم بالای کار و فشردگی برنامه های کنگره اعلام کرد که این مهلت تمدید نخواهد شد.

کنگره ملی پیامبر اعظم(ص) با هدف آشنایی بیشتر ابعاد شخصیتی و سیره پیامبر اعظم(ص)، نمودار ساختن زوایای پنهان شخصیتی پیامبر اعظم(ص)، لزوم آشنایی بیشتر نسل جوان با پیامبر(ص) و حیات فکری سیاسی ایشان، بررسی چرایی و نقش استکبار در توهین به ساحت مقدسشان و در نهایت الگوگیری از سیره پیامبر اعظم(ص) در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و ... با حمایت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران، دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع)، معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، دانشگاه امام حسین(ع) و برخی نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی دیگر از ابتدای آذرماه شروع به کار نمود.

کنگره ملی پیامبر اعظم(ص) در پنج بخش ادبی(خاطره، داستان، شعر و متن ادبی)، هنری(عکس، طرح و پستر) و رسانه های مجازی(سایت و وبلاگ)، آثار تلویزیونی(فیلم، مستند، کلیپ و فیلمنامه) و مقالات علمی اعلام فراخوان نموده است.

علاقه مندان برای کسب اطلاعت بیشتر می توانند به سایت دبیرخانه به نشانی www.yanaby.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 02166407458 تماس حاصل کنند.