جنگ اقتصادی انتقام دشمن از حماسه سازان 9 دی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نائینی صبح شنبه در همایش عاشورائیان مردم کرمان در حسینیه ثارالله به بحث پیرامون علل ماندگاری حماسه مردم در 9 دی پرداخت و گفت: این روز بخاطر حضور و حماسه پرشور مردم برای همیشه در تاریخ انقلاب ماندگار شد.

وی ادامه داد: حرکت مردم در 9 دی در یک فضای غبارآلود شکل گرفت، فتنه ای که در آن دشمن با همه نیرو و تجربیات خود به میدان آمده و بسیار پیچیده و خطرناک بود ولی ملت ایران با بصیرت و هوشیاری این فتنه را خاموش کرد.

نائینی حماسه ملت ایران در 9 دی را در 20 سال گذشته انقلاب بی نظیر خواند و افزود: دشمن در فتنه 88 تلاش کرد تا آشوبگران را مردم معرفی کند و یک فضای بی ثباتی را از ایران به جهان مخابره کند و در این میان فتنه گران بازیچه جریان طراحی شده دشمن شدند.

انقلاب رنگی نقشه از پیش طراحی شده استکبار

وی انقلاب رنگی را طرح کارشناسی شده کارشناسان دفاتر ویژه آمریکا دانست و اظهارداشت: طبق سندی که توسط آمریکا منتشر شد غربی ها فتنه انقلاب رنگی را در 26 کشور دنیا امتحان کرده که در 17 کشور موفق به تغییر نظام شده بودند و این حرکت یک جنگ نرم بود.

وی ادامه داد: در انقلاب رنگی هدف افکار مردم است که تلاش می شود جمعیتی را تحریک کرده و به بهانه های مختلف به خیابانها آورده و حضور آنها در کف خیابان را یک نماد حرکت اجتماعی برای مخالفت عنوان کنند و در صورت طولانی شدن این حرکت کشور را بی ثبات جلوه داده و منفعل کنند.

رئیس ستاد مرکزی 9 دی کشور ادامه داد: در فتنه 88 دشمن با راه اندازی اتاق های فکر غربی، استفاده از رسانه ها و شبکه های اینترنتی وابسته، سرویس های امنیتی و سفارتخانه های غربی اقدام به طراحی و راه اندازی فتنه 88 کرد که در این زمینه 11 سفارتخانه غربی در ایران فعال بودند.

BBC زبان غرب در فتنه 88

وی همچنین به راه اندازی شبکه BBC فارسی شش ماه قبل از انتخابات ایران اشاره کرد و گفت: این شبکه در جریان انتخابات فعالیت خود را از شش ساعت در روز به 24 ساعت تغییر داد تا به عنوان زبان غرب در فتنه 88 نقش فعالی داشته باشد.

نائینی ادامه داد: 9 دی این پیام را به جهانیان مخابره کرد که امکان فروپاشی نظام اسلامی با الگوبرداری از روش های غربی و از داخل کشور وجود ندارد و اقدام مردم در 9 دی یک حرکت غیر متعارف و خودجوش مردمی و یک قیام ملی، مردمی و عاشورایی علیه عاشوراستیزان بود.

روشنگری و بصیرت رهبری نقش تعیین کننده ای در مهار فتنه داشت

وی حماسه 9 دی را متعلق به همه اقشار مختلف مردم دانست و اظهارداشت: این حماسه یک حرکت ولایت مدارانه ملت در دفاع از انقلاب و ولایت بود که با ایمان و اعتقادات مردمی شکل گرفت و روشنگری و بصیرت رهبری در مهار فتنه نقش تعیین کننده و بصیرت افزایی داشت.

پیوند دینی مردم با ولایت ستون اصلی نظام

رئیس ستاد مرکزی 9 دی کشور، عاشورا و اقدام به موقع مردم را از جمله دیگر عوامل موثر در شکل گیری 9 دی دانست و افزود: ستون اصلی نظام دینی پیوند مردم با ولایت است که در حماسه 9 دی به نمایش گذاشته شد و رهبری نیز در این فتنه به تدریج ملت را آگاه کرد.

وی درباره آثار و برکات حماسه 9 دی گفت: بعد از 9 دی دشمن متوجه شد که امکان فروپاشی نظام از درون وجود ندارد و باور جنگ نرم در مردم به یقین رسید، جایگاه و اعتبار نظام افزایش یافت و موجب انسجام ملی شد.

نائینی، بیداری اسلامی را یکی از برکات حماسه ملت ایران در 9 دی عنوان کرد و اظهار داشت: بیداری اسلامی پاداش ملت ایران در حماسه 9 دی بود و اکنون نیز دشمن به دنبال مهار این انقلاب از طریق فشار اقتصادی است و جنگ اقتصادی انتقام دشمن از حماسه سازان 9 دی است.