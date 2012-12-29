نشست بصیرت مسجدی در حاشیه همایش 9دی نظرآباد برگزار می شود

ابوالفضل آزاد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: فردا یکشنبه ساعت 15 به مناسبت یوم الله نهم دی ماه همایش بزرگی با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار، مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی مساجد و جمعی از مسئولان در فرهنگسرای هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نظرآباد برگزار می شود.

وی افزود: نشست بصیرت مسجدی از جمله بخش های ویژه این همایش بزرگ خواهد بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان نظرآباد گفت: در حاشیه این همایش نیز مجموعه آثار تجسمی هنرمندان شهرستان نظرآباد و ساوجبلاغ تحت عنوان " نمایشگاه تجسمی آیین های عاشورایی" افتتاح خواهد شد.