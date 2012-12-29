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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۴۸

آزاد به مهر خبر داد:

نشست بصیرت مسجدی در حاشیه همایش 9دی نظرآباد برگزار می شود

نشست بصیرت مسجدی در حاشیه همایش 9دی نظرآباد برگزار می شود

کرج – خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نظرآباد از برگزاری همایش نهم دی ماه در این شهرستان در روز یکشنبه خبر داد و گفت: تشکیل نشست بصیرت مسجدی و افتتاح نمایشگاه تجسمی آیین های عاشورایی از بخش های جنبی این همایش به شمار می رود.

ابوالفضل آزاد فلاح  در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: فردا یکشنبه ساعت 15 به مناسبت یوم الله نهم دی ماه همایش بزرگی با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار، مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی مساجد و جمعی از مسئولان در فرهنگسرای هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نظرآباد برگزار می شود.

وی افزود:  نشست بصیرت مسجدی از جمله بخش های ویژه این همایش بزرگ خواهد بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان نظرآباد گفت: در حاشیه این همایش نیز مجموعه آثار تجسمی هنرمندان شهرستان نظرآباد و ساوجبلاغ تحت عنوان " نمایشگاه تجسمی آیین های عاشورایی" افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 1778397

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