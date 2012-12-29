به گزارش خبرنگار مهر، رضا عامری امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت تدوین سند آمایش آموزش عالی اعلام کرد که در این سند، کشور به مناطق 11 گانه آموزشی برای هماهنگی و همگونی تقسیم شده و هم اکنون برای تصویب در اختیار مراجع قرار گرفته اما به این دلیل که سند مذکور در اختیار وزارت علوم است، قابلیت اجرایی دارد.

وی به مهمترین ویژگیهای آمایش آموزش عالی در بازنگری برنامه های درسی و آموزشی اشاره کرد و گفت: در این زمینه صدها گروه تشکیل شد و هم اکنون بر اساس آمایش آموزش عالی بسیاری از سرفصلها در دست بازنگری است که وارد فاز اجرایی جدید هم خواهد شد.

تاثیر رتبه بندی در میزان شهریه غیردولتیها

سرپرست مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم در ادامه با اشاره به رتبه بندی دانشگاههای داخل کشور با بیان اینکه برخی رتبه بندیها که در پایگاههای علمی صورت می گیرد با معیارهای دانشگاههای داخل مطابق ندارد، اظهار داشت: رتبه بندی دانشگاهها همیشه چالش برانگیز بوده و ما در این زمینه باید به یک مدل بومی دست یابیم که در این زمینه معیارهای رتبه بندی توسط وزیر علوم ابلاغ شد.

به گفته عامری، هم اکنون در کشور 2700 موسسه آموزش عالی وجود دارد که در فاز نخست رتبه بندی، ابتدا سراغ دانشگاههای غیردولتی رفتیم و طی فراخوانی که تا آذرماه ادامه داشت، 180دانشگاه غیردولتی اطلاعاتشان را برای شرکت در رتبه بندی ارائه کردند و در این زمینه امکانات دانشگاهها از نظر امور فرهنگی دانشجویی، فضای کالبدی، فعالیتهای پژوهشی و سایر موارد برای رتبه بندی مورد بررسی قرار می گیرد.

این مقام مسئول اعلام کرد که در این رتبه بندی، غیردولتیها در گروه های خیلی خوب، خوب، متوسط، قابل قبول و در حد انتظار رتبه بندی خواهند شد و رتبه بندی را دو سالانه یا سه سالانه انجام خواهیم داد، علاوه بر این، جایگاه غیردولتیها در این رتبه بندی تاثیراتی هم در تعداد اعضای هیئت علمی، رشته و میزان شهریه خواهد داشت.

اقدامات وزارت علوم در بازدید از مراکز آموزشی

سرپرست مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، همچنین به ارائه آماری در خصوص نظارت و ارزیابیهای صورت گرفته در وزارت علوم تاکنون، گفت: در 31 استان کشور کمیته های نظارت و ارزیابی تشکیل شده که علاوه بر اعضای این کمیته، دهها هیئت علمی هم در آن عضویت دارند که از مراکز آموزشی کشور بازدید به عمل می آورند و نظارت می کنند.

وی در خصوص تعداد بازدیدهای صورت گرفته از مراکز آموزشی کشور طی 8 سال گذشته تاکنون، اظهار داشت: در سال 83، 21 مورد بازدید، در سال 84، 60 بازدید، در سال 85، 102 مورد بازدید، در سال 86، 198 مورد بازدید، در سال 87، 397 مورد بازدید، در سال 88، 559 مورد بازدید، در سال 89، 590 مورد بازدید و در سال 90، این تعداد به 860 مورد بازدید افزایش یافت.

عامری در این زمینه تاکید کرد که دانشگاههایی مثل پیام نور و علمی کاربردی هم موظف هستند از واحدهایشان در کل استانها بازدید به عمل آورند.