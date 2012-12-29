ساخت دوربینی با 500 هزار لنز برای تلفنهای هوشمند و تبلتها

به گزارش خبرگزاری مهر، عکاس با این دوربین سنجنده جدید می تواند پس از آنکه عکس گرفت، بر روی منطقه خاصی از عکس فوکوس کند.

این شیوه عکسبرداری می تواند توجه ببیننده را به مهمترین قسمت عکس جلب کند.

این دوربین میدان نوری که شبیه دوربین های شرکت "لیترو" است، به عکاس امکان می دهد نخست عکس بگیرد سپس بر روی موضوعات آن فوکوس کند، او می تواند این کار را هنگام فرایند پردازش و ادیت عکس انجام دهد.

در حالی که دوربین های لیترو به اندازه یک کف دست، به بازار عرضه شده اند، اقدامات توشیبا حاکی از آن است که این دوربین برای تلفن های همراه بسیار مناسب است و زمانی که این حسگر عرضه شود کابران می توانند از آن برای تهیه تصویرهای ویدیویی در تلفنهای هوشمند و دیگر وسایل الکترونیکی شان استفاده کنند.

این دوربین مکعبی شکل که طول و عرض و ارتفاع آن یک سانتی متر است دارای حدود 500 هزار لنز بسیار کوچک است که هر یک 0.03 میلی متر قطر دارند و می توانند هر یک تصویر متفاوتی را تهیه کنند.

سپس تصاویر تمامی این لنزها با استفاده از یک نرم افزار اختصاصی شرکت توشیبا با یکدیگر تلفیق شده و یک تصویر به دست می آید.

سازوکار این دوربین توشیبا مشابه عملکرد چشم حشرات است.

گزارشها حاکی از آن است که گام بعدی توشیبا برقراری ارتباط برای سازندگان تلفن های هوشمند و تبلتها است تا این فناوری سنجنده را به محصولات آنها بیفزاید.

ایده ساخت چنین دوربین هایی نخستین بار توسط شرکت لیترو مطرح شد. فناوری لیترو امکان تغییر نقطه کانونی تصویر دیجیتالی را پس از گرفتن عکس فراهم می کند به طوری که مثلا می توان فوکوس عکس را از روی شیئی در جلوی تصویر به شیء دیگری در عقب تصور تغییر داد.