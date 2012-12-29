برخورد جدی با خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی، صبح شنبه در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان یزد اظهار داشت: در چند ماه گذشته نیروی انتظامی شهرستان یزد با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اقدام به شناسایی و دستگیری خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر در سطح شهرستان کرده است که این اقدام سریع و مناسب قابل تحسین بوده و در آینده نیز تداوم خواهد داشت.

فرماندار یزد با اشاره به اینکه سالانه مقادیر زیادی از سرمایه ملی صرف مبارزه با اعتیاد می شود، افزود: بهترین راهکار برای مبارزه با اعتیاد پیشگیری از ابتلای افراد به ویژه جوانان به این بلای خانمان سوز است.

وی با تأکید بر اینکه آموزش و آشنا کردن جوانان با مصائب مواد مخدر می تواند نقش قابل توجهی در مبارزه با این پدیده شوم داشته باشد، عنوان کرد: برخی دستگاه‌ها از قبیل آموزش و پرورش، بهزیستی، مراکز بهداشتی و درمانی و ... می توانند از طریق برگزاری دوره های آموزشی برای عموم مردم در این زمینه پیشقدم باشند.

سیفی با اعلام اینکه دشمنان از طریق رواج مواد مخدر و روان گردانهای صنعتی قصد تخریب افکار و کاهش توانمندی های جوانان ایران اسلامی را دارد، اظهار داشت: مقابله با مواد مخدر نیازمند همگرایی و هم صدایی همه دستگاه هاست که مسئول در این حوزه هستند.

فرماندار یزد همچنین از تلاشهای صورت گرفته اعضای شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان یزد در چند ماهه اخیر تقدیر کرد.