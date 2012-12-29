نمایندگان مجلس باور کنند که می توانیم کشور را بدون نفت اداره کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری امروز در مراسم افتتاح 2 پروژه جدید پتروشیمی در عسلویه با بیان اینکه ساخت و راه اندازی سه خط لوله انتقال اتیلن و اتان در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: با بهره برداری از خط لوله اتیلن از عسلویه تا تبریز حدود 12 تا 13 استان کشور از نعمت ساخت و راه اندازی مجتمع های پتروشیمی بهره مند می‌شوند.

رئیس کابینه دولت دهم با تاکید براینکه صنایع بالا دستی پتروشیمی یکی از زیر ساختهای صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی در کشور است، تصریح کرد: توسعه صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی با سرمایه گذاری‌های ناچیز 20 تا 30 میلیارد تومانی علاوه بر اشتغال آفرینی، درآمد بالاتر و ارزش افزوده بیشتر اقتصادی را به همراه دارد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی منجر به عمران و اشتغال آفرینی بیشتر در لایه های مختلف اجتماعی خواهد شد، اظها رداشت : صادرات خام برخی از محصولات پتروشیمی همچون اتیلن و پی وی سی هیچ ارزش افزوده ای به همراه ندارد و باید زنجیره ها و خوشه ها صنعتی با ارزش افزوده مضاعف پتروشیمی را در استانهای مختلف کشور راه اندازی کنیم.

وی از توسعه صنایع تکمیلی پتروشمی به عنوان یکی از راه‌های توزیع ثروت در کشور یاد کرد و افزود: پس از راه اندازی خط لوله اتیلن غرب به زودی خط لوله اتان مرکزی در استان فارس و خط لوله اتان شرق در چابهار راه اندازی خواهد شد.

احمدی نژاد همچنین با یادآوری اینکه توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی منجر به کاهش وابستگی به درآمدهای صادرات نفت خام خواهد شد، تاکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باور کنند که می توان اقتصاد کشور را بدون درآمدهای نفتی اداره کرد و باید دندان درآمدهای نفتی را از دهان اقتصاد و بودجه کشور بکشیم.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به بد اخلاقی و شیطنت برخی قدرتهای غربی اظهارداشت: ویژگی های ملت ایران به ویژه ایمان ، آگاهی و دور اندیشی که دست شیطان را خوانده اند ،منجر به دشمنی و کینه توزی برخی از قدرتهای استکباری شده است.

رئیس کابینه دولت دهم از جنگ تحمیلی به عنوان یکی از زشت ترین اقدامات تاریخ بشریت یاد کرد وافزود: غرب به دنبال حداکثر سود اقتصادی از ملتهای مختلف جهان بوده و غربی ها سعی می کنند منابع و ثروتها ملتها را غارت کرده و با این سیاست جهان را مدیریت کنند.

وی با اشاره به دستیابی روز افزون ایران به تکنولوژی ها و فناری روز جهان در صنایع هسته ای، نانوتکنولوژی، هوا فضا، صنایع نفت و گاز و فولاد، سرب، روی، آلومینیوم گفت: با اوج گیری علمی و فناری ایران تا پنج شش سال اینده دست غرب حتی به دامن ملت ایران هم نمی رسد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه غرب می خواهد رشته موفقیهای علمی و فناروی ایران را قطع کند، خاطر نشان کرد: با سیاستی که ملت ایران در پیش گرفته است به زودی دکان استکبار و استعمار تخته می شود.