هیچ کمبودی در راستای تامین کالاهای مورد نیاز مردم جوانرود وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عظیمی در نشست تنظیم بازار شهرستان جوانرود گفت: باید

با تدبیر، مدیریت صحیح و نظارت درست و هدفمند از افزایش بی رویه و غیرمنطقی قیمت کالاها جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه خدمت به مردم هدف اصلی مسوولین است، اظهار کرد: با همراه کردن اصناف و بازاریان می توان به کاهش قیمت ها و ایجاد تعادل در بازار کمک شایانی کرد.

عظیمی، نظارت مستمر بر بازار را از راهکارهای مناسب برای کنترل قیمت کالاها عنوان کرد و گفت: مسوولان موظفند نظارت دقیق تری بر بازار داشته باشند و با متخلفان برابر قانون برخورد کنند.

وی تاکید کرد: گروه های ناظر بر بازار موظفند عملکرد نظارت بر بازار را به صورت هفتگی گزارش و به ستاد تنظیم بازار ارائه دهند. عظیمی، از مردم خواست با ستاد تنظیم بازار بیشتر همکاری کنند تا قیمت ها در سطح گسترده تری از شهر کنترل شود.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت جوانرود نیز گفت: در یک ماه گذشته 625 واحد صنفی این شهرستان توسط بازرسان این اداره مورد بازرسی قرار گرفته است.

ˈبهمن محمدیˈ افزود: در این راستا 28 واحد صنفی به علت گرانفروشی، کم فروشی و درج نکردن قیمت متخلف شناخته شده و به بیش از 31 میلیون ریال جریمه محکوم شدند و سه واحد صنفی متخلف نیز پلمپ شد.

وی اظهار کرد: شش گروه بازرسی در سطح اصناف شهرستان جوانرود فعال هستند و در راستای کنترل قیمت ها روزانه از تمام واحدهای صنفی بازرسی به عمل می آورند

محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: به اندازه کافی برنج در بازار توزیع شده و این روند همچنان ادامه دارد.