اسماعیل عباسی یکی از استادان عکاسی و دبیر چند دوره از دوسالانه عکاسی ایران و نیز از موسسان انجمن عکاسان ایران درباره برگزاری بیینال عکاسی کشور به خبرنگار مهر گفت: هیچ دوسالانهای را در حوزه عکاسی سراغ ندارم که به صورت غیردولتی در کشور برگزار شود. در واقع تمامی دوسالانهها زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده و هر نوع تغییر مدیریتی در این نهاد بر روی سیاستها و حتی میزان بودجه هزینه شده در برگزاری آنها تاثیرگذار خواهد بود.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال، در بیینال دهم عکاسی که در زمان مدیریت حبیبالله صادقی مدیر موزه هنرهای معاصر برگزار شد، گروهی از عکاسان برگزارکننده بودند اما زمانی که برای تبلیغات از موزه درخواست بودجه کردیم کمکی در این زمینه به ما نکرد؛ چراکه در همان زمان مدیریت موزه هنرهای معاصر در حال تغییر بوده و مدیر وقت اجازه هزینه کردن بودجه برای هیچ مسالهای را نداشت.
موزه هنرهای معاصر میخواهد از دست آثار عکاسی خلاص شود
این عکاس با اشاره به اینکه یکی از مشکلات مهمی که در برگزاری دوسالانهها در کشور وجود دارد این است که سوابق هر دوره از این رویدادهای هنری فراموش شده و منبع مناسبی برای حفظ و نگهداری این اطلاعات وجود ندارد، ابراز کرد: موزه هنرهای معاصر به ویژه در زمینه هنر عکاسی، اسناد برگزاری دوسالانه و آثار عکاسی ارائه شده به بیینال را حفظ نمیکند. به خاطر دارم که یک بار از موزه هنرهای معاصر آرشیو عکسهای یکی از دوسالانهها را میخواستیم که اعلام کردند آرشیو عکسها در دست دبیر وقت دوسالانه است. این مسئلهای است که سیستم داخلی موزه باید آن را پیگیری کند. این در حالی است که هیچگونه آرشیوی برای نگهداری از آثار مورد نظر وجود ندارد. به گونهای که انگار موزه هنرهای معاصر میخواهد از دست آثار عکاسی خلاص شود.
عباسی ادامه داد: متاسفانه در ایران بعد از برگزاری هر دوسالانه، پرونده آن نیز بسته شده و آرشیو درستی از آن وجود ندارد. در چنین شرایطی اگر یک محقق به دنبال تحقیق درباره دوسالانه مورد نظر باشد، به هیچ منبعی دسترسی ندارد. ایجاد یک آرشیو دقیق میتواند تمام اطلاعات لازم در رابطه با مسایل و مشکلات یک دوسالانه از جمله مسایل مالی، خبررسانی، فراخوان، هنرمندان شرکتکننده، داوران و ... را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
وی تغییر مدیریتهای هنری را یکی از مهمترین دلایل در برگزار نشدن دوسالانهها در کشور دانسته و افزود: یکی از مهمترین دلایلی که سبب میشود، گاهی دوسالانهها در کشور برگزار نشوند این است که با تغییر مدیریت، سیاستها عوض شده و همین مساله نیازمند ایجاد یک اتاق فکر جدید برای برگزاری یک دوسالانه است. این در حالی است که اگر دوسالانهها مسئول دائمی برای برگزاری داشته باشند، میتوان به برگزاری منظم آنها در زمان مقرر امیدوار بود. البته در زمان شالویی، دبیرخانه دائمی بیینالها ایجاد شد، اما نمیدانم آرشیو مورد نظر در آن ایجاد شده است، یا خیر.
عضو هیئت موسس انجمن ملی عکاسی ایران در پایان گفت: هرچند بسیاری از دوستان و هنرمندان تلاش میکنند تا بیینالها در زمان مقرر و به نحو احسن برگزار شود، اما در شرایط فعلی اقتصادی حاکم بر جامعه، برگزاری بیینالها بیشک با مشکل مواجه خواهد شد.
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