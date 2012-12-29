  1. ورزش
۹ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۴۸

بهروان در گفتگو با مهر:

نمی‌دانم چرا نوبت به رفتن من رسیده است/ خیلی‌های دیگر بازنشسته هستند

نمی‌دانم چرا نوبت به رفتن من رسیده است/ خیلی‌های دیگر بازنشسته هستند

رئیس سازمان لیگ با اعلام اینکه استعفا نداده و با قدرت به کارش ادامه می‌دهد،گفت: اگر بحث منافع ملی مطرح باشد برخی دیگر از دوستان نیز حتی در هیات رئیسه بازنشسته هستند اما نمی‌دانم چرا فعلا نوبت به من رسیده است.

غلامرضا بهروان که این روزها خبرهایی در مورد جدایی‌اش از سازمان لیگ و رفتن از فدراسیون فوتبال مطرح شده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من در این فوتبال همیشه سعی کردم سالم کار کنم و عضو باند هیچکس نشوم حتی اگر به قیمت رفتنم از این فوتبال شود.

بهروان با اعلام اینکه هنوز مسئله بازنشستگی اش حل نشده، تاکید کرد: اگر بحث منافع ملی مطرح باشد برخی دیگر از دوستان نیز حتی در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و قسمت های دیگر بازنشسته هستند اما نمی دانم چرا فعلا نوبت به من رسیده است.

رئیس سازمان لیگ با تاکید بر اینکه استعفا نداده و با قدرت به کار خود ادامه می دهد، در پاسخ به این پرسش که آیا کفاشیان در این خصوص صحبتی با وی انجام داده، گفت: بهتر است برخی موضوعات و صحبت ها بین خودم و کفاشیان به امانت بماند.

کد مطلب 1778428

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