غلامرضا بهروان که این روزها خبرهایی در مورد جدایی‌اش از سازمان لیگ و رفتن از فدراسیون فوتبال مطرح شده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من در این فوتبال همیشه سعی کردم سالم کار کنم و عضو باند هیچکس نشوم حتی اگر به قیمت رفتنم از این فوتبال شود.

بهروان با اعلام اینکه هنوز مسئله بازنشستگی اش حل نشده، تاکید کرد: اگر بحث منافع ملی مطرح باشد برخی دیگر از دوستان نیز حتی در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و قسمت های دیگر بازنشسته هستند اما نمی دانم چرا فعلا نوبت به من رسیده است.

رئیس سازمان لیگ با تاکید بر اینکه استعفا نداده و با قدرت به کار خود ادامه می دهد، در پاسخ به این پرسش که آیا کفاشیان در این خصوص صحبتی با وی انجام داده، گفت: بهتر است برخی موضوعات و صحبت ها بین خودم و کفاشیان به امانت بماند.