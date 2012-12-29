به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای حضور در ادامه رقابت‌های لیگ برتر آماده می کند عصر امروز شنبه تمریناتش را در کمپ مرحوم ناصر حجازی در شرایطی پیگیری کرد که نزدیک به 200 هوادار با شور و نشاط خاصی در سرمای هوا به تشویق بازیکنان پرداختند.

فرهاد مجیدی نیز که چند روزی است زیر نظر مربی بدنساز استقلال کار می کند تنها بازیکنی است که بیشترین توجه را از سوی هواداران به خود جلب کرده و حتی برخی هواداران بیرون از ورزشگاه ایستادند تا با وی عکس و یا امضا یادگاری بگیرند.

امیر قلعه نویی در این تمرین دقایقی برای بازیکنانش صحبت کرد و نکات مورد نظرش برای دیدار برابر سایپا را به بازیکنان گوشزد کرد. وی دقایقی نیز با نوروزی مسئول پزشکی باشگاه استقلال در مورد آخرین وضعیت بازیکنان مصدوم گفتگو کرد.

در این تمرین که کاماچو به دلیل همراهی تیم ملی بولیوی غایب بود، بازیکنان پس از گرم کردن و انجام کارهای تاکتیکی، فوتبال درون تیمی را در دستور کارشان قرار دادند. دقایق پایانی تمرین استقلال بدون حضور تماشاگران برگزار شد.