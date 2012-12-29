وقایع حیاتی در سنقر بدون مراجعه به روستاها ثبت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حیدری صبح شنبه در جلسه بررسی وضعیت ثبت وقایع حیاتی در سنقرو کلیایی گفت: در 8 ماهه اول سالجاری تعداد یک هزارو 178 فقره شناسنامه نوزاد،827 فقره گواهی فوت در ثبت احوال این شهرستان صادر شده است.

فرماندار سنقرو کلیایی افزود: در 9 ماهه اول سالجاری تعداد یک هزارو 66 فقره ازدواج ثبت شده است.

حیدری گفت: کار آرشیو اسناد در ثبت احوال جهت صدور کارت هوشمند در این شهرستان با 85 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است و تا پایان بهمن ماه به اتمام خواهد رسید.

در ادامه مدیر کل ثبت احوال استان کرمانشاه از صدور کارت هوشمند برای تمامی افراد خبر داد و گفت: مقدمات این کار ازقبیل آرشیو کردن اسناد فراهم شده است و در سال آینده این کارت ها بین افراد توزیع و در 5 سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

جودی افزود: با صدور کارت هوشمند، تمامی مشخصات و هویت افراد در هر نقطه از کشور قابل دسترسی خواهد بود.



