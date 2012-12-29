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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

اعزام 52 پزشک فردا به کربلا / حضور 10 میلیون زائر حسینی در روز اربعین

اعزام 52 پزشک فردا به کربلا / حضور 10 میلیون زائر حسینی در روز اربعین

رئیس مرکزپزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از اعزام 52 پزشک و تیم های ویژه درمانی بمناسبت اربعین حسینی خبرداد.

سد علی ریاض در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور 10 میلیون نفری شیعیان در روز اربعین در کربلای معلی گفت: برای روز اربعین 52 پزشک و پیراپزشک در قالب سه تیم درمانی فردا عازم کربلا می شوند.

وی افزود: استقرار این تیم ها براساس هماهنگی های انجام شده باعتبه امام حسین(ع) و هلال احمر کشور عراق، دربین الحرمین و خیابان جمهوری صورت گرفته است.

ریاض در پاسخ به اینکه چه تعداد پزشک و متخصص در این تیم ها حضور دارند گفت: 19نوزده پزشک متخصص، شامل متخصصین قلب و عروق، زنان و زایمان، داخلی، بیهوشی، مغزواعصاب، جراحی عمومی، طب اورژانس، ارولوژی، 10پزشک عمومی،  هشت پرستار خانم، 3 پرستار آقا بهمراه 12 امداد گر خانم و آقا نسبت به ارائه خدمات درمانی به زائرین ملیتهای مختلف اقدام می کنند.

کد مطلب 1778434

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