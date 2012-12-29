  1. ورزش
۹ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۵

کاسیمیرو در گفتگو با مهر:

تمام مسابقات برای ما فینال است/ نتیجه دیدار ملوان - پرسپولیس غیر واقعی بود

تمام مسابقات برای ما فینال است/ نتیجه دیدار ملوان - پرسپولیس غیر واقعی بود

سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان با بیان اینکه تیمش به سه امتیاز حیاتی دیدار با ملوان نیاز دارد، گفت: تمام مسابقات تا آخر فصل برای ما حکم فینال دارد و باید برای کسب پیروزی در هر بازی به میدان برویم.

"آلفردو کاسیمیرو" در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار صنعت نفت با ملوان تصریح کرد: ملوان بازیکنان خوبی دارد و جایگاه این تیم در جدول نشان دهنده قدرت آنهاست. هرچند آنها در جام حذفی از پرسپولیس شش گل دریافت کردند ولی این نتیجه غیر واقعی بود. ملوان در آن مسابقه تیمی نبود که من می‌شناختم و به همین دلیل به آن نتیجه اصلا توجهی نداریم.

وی تاکید کرد: با این حال ما برای برد مقابل ملوان به زمین می‌رویم. شرایط ما در جدول به گونه‌ای است که تمام مسابقات تا انتهای فصل در لیگ برتر برای ما حکم فینال را دارد و چاره‌ای جز پیروزی نداریم.

سرمربی صنعت نفت در خصوص اینکه جام حذفی در بازگشت تیم به شرایط مناسب در لیگ برتر کمک زیادی کرده است، خاطرنشان کرد: ابتدا قرار بود در جام حذفی فقط یک شرکت کننده باشیم و این مسابقات برای ما اهمیتی نداشت. با این حال کسب دو پیروزی باعث شد بازیکنان ما خودشان را باور کنند و مجددا روحیه به تیم صنعت نفت تزریق شود.

کاسیمیرو در پایان گفت: با وجود این در حال حاضر فقط به لیگ فکر می‌کنیم. بعد از بازی با ملوان و فجر باید در جام حذفی بازی کنیم که در همان زمان روی این مسابقه حذفی تمرکز خواهیم کرد.

تیم صنعت نفت آبادان فردا یکشنبه در چارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر میزبان ملوان انزلی است. صنعت نفت در این مسابقه رضا خالقی فر را به خاطر محرومیت و علی ممبینی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

کد مطلب 1778436

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