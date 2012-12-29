9دی نماد ارادت ملت ایران به سیدالشهدا(ع) و تجدید میثاق با امام و ارزش‌ های انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: 9 دی ماه تجلی گاه اعتقاد راسخ به اصل مترقی ولایت فقیه و مصداق حقیقی و راستین آن در عصر ما حضرت آیت الله خامنه ای «مدظله العالی» است و حضور کم نظیر مردم در این روز به همه یاوه گویان غرب و شرق و نیز فتنه گران داخلی نشان داد که عهد این ملت با حسین ابن علی (ع) و عاشورا، امام و رهبری معظم، شهیدان والامقام انقلاب و ارزش های دینی ناگسستنی است.
این بیانیه می افزاید: 9 دی نماد ارادت مردم عاشورایی ایران به امامت، منشور هدایت و سرلوحه بیداری نسل های آینده است که با نگاه به آزمون بصیرت و بیعت عاشقانه پدران و مادرانشان در تلالو نورانیت حضور بی دریغ و عظمی راسخ، چشمان فتنه را در این روز بزرگ کور کردند و به تمامی فتنه گران داخلی و توطئه گران خارجی فهماندند که همیشه بیدار و در صحنه اند و پاسدار واقعی میراث گران سنگ بنیانگذار جمهوری اسلامی هستند.
در این بیانیه آمده است: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه جنوب شرق، ضمن گرامیداشت حماسه 9 دی و تقدیر و تشکر از ملت شریف و مومن ایران به خاطر مجاهدت ها و بصیرت بی نظیر ایشان در دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی و پیروی از ولایت فقیه، بار دیگر با آرمان های الهی امام راحل (ره) و مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای تجدید میثاق می کند و اعلام می دارد تمام توان خود را برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و پاسداری از خون شهیدان گلگون کفن انقلاب به کار خواهد بست و بذل آبرو و جان و شهادت در این راه را فیض و بهجت عظیم می داند.
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