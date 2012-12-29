  1. ورزش
۹ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۵۲

با وجود قرارداد با ایران؛

"کارلوس کی‌روش" گزینه‌ مربیگری تیم فوتبال "ردبولز" آمریکا شد

"کارلوس کی‌روش" گزینه‌ مربیگری تیم فوتبال "ردبولز" آمریکا شد

مسئولان تیم فوتبال نیویورک ردبولز هنوز مربی ندارند و برای اعلام نام مربی جدید خود تحت فشار هستند و در این میان "کارلوس کی‌روش" یکی از گزینه های مربیگری این تیم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "گری مک آلیستر"، نامزد شماره یک مربیگری ردبولز، میزان بیشتری دستمزد می خواهد و به همین منظور هنوز با مسئولان این تیم به توافق نرسیده است.

سایت ام ال اس ساکر گزارش داد که مسئولان ردبولز نام کارلوس کی روش، مربی پیشین رئال مادرید و کمک مربی منچستریونایتد، را در فهرست نامزدان مربیگری خود قرار داده اند. این مربی سابقه حضور در لیگ حرفه ای فوتبال آمریکا را دارد و در سال 1996 هدایت تیم مترواستارز را بر عهده داشته است. کی روش در حال حاضر تحت قرارداد فدراسیون فوتبال ایران است.

بر پایه این گزارش، "اوون کویل"، مربی پیشین بولتون واندرز، از دیگر گزینه های مربیگری این تیم است. از دیگر گزینه‌های مربیگری ردبولز می توان به "اریک وینالدا" اشاره کرد که به تازگی ملاقاتی با "جروم دو بونتین"، مدیرعامل ردبولز، داشته اشاره کرد.

کد مطلب 1778448

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