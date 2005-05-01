سجادپور: تاسيس شبكه كابلي تيغ دولبه است

"عليرضا سجاد پور" در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر" ضمن اشاره به مطلب فوق گفت: به نظرمن شبكه كابلي بايد با يك برنامه ريزي صحيح مطابق با سليقه مخاطبان راه اندازي شود، البته بايد اشاره كنم كه محدوديت ها درشبكه كابلي بايد كمتر شود درغير اين صورت شبكه كابلي شكل كم رنگ شبكه هاي داخلي خواهد بود و مخاطبان چندان ازبرنامه ها استقبال نخواهند كرد.

وي درادامه با تاكيد برمحدوديت ها اشاره كرد: ما بايد محدوديت هايي كه درشبكه هاي داخلي وجود دارند را تفكيك كنيم چرا كه برخي ازاين محدوديت ها براساس اهداف كلان اصولي و ارزشي هستند، اين محدوديت ها نه تنها درشبكه كابلي بلكه در هرشبكه ديگري قابل حذف شدن نيست. اما بعضي از محدوديت ها سليقه اي هستند و حذف آن ها مشكلي به وجود نمي آورد .

وي افزود: البته بايد اشاره كنم قبل ازراه اندازي شبكه كابلي بايد محدوديت ها كارشناسي شوند و دقت نظر دراين زمينه ضروري است .

سجادپور در پاسخ به اين سوال كه آيا تاسيس شبكه كابلي مضررات هم دارد؟ گفت : هر رسانه اي تيغ دولبه است كه دركنار سودمند بودن مي تواند ضرر هم داشته باشد و اين ضررزماني به وجود مي آيد كه مديريت غيركارشناسانه درراس كار حكم فرما باشد .

دراين صورت مشكلات فراواني به وجود مي آيد چرا كه تعريف درست ارائه شده است ما موظف هستيم براي راه اندازي هرشبكه اي درابتدا براي خود به يك تعريف درست به روز برسيم و بعد اقدام به كاري كنيم .

وي درپايان ماهيت شبكه كابلي را چنين ارزيابي كرد : براي توسعه شبكه كابلي مي توان ازشركت هاي وابسته به صدا و سيما كه تاحدودي مستقل هستند وآزادي عمل دارند بهره برد.