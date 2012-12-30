به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی تیم فوتبال رسانه ورزش، این دیدار با همکاری بهزاد کتیرایی مدیر کل تربیت بدنی صدا و سیما ساعت 14 روز سه شنبه 12 دیماه در زمین چمن مجموعه ورزشی صدا و سیما برگزار خواهد شد و طی آن یاد و خاطره نیما نهاوندیان مجری فقید تلویزیون و رادیو گرامی داشته خواهد شد.

تیم فوتبال رسانه ورزش که پیش از این به مناسبت های مختلف برگزار کننده دیداری های خیریه و نمادین بوده است، سال گذشته نیز در دیدار با منتخب استقلال یاد و خاطره مرحوم ناصر حجازی را گرامی داشت. ضمن اینکه در دیداری با تیم "یاران کی روش" از مقام شهید تهرانی مقدم تجلیل کرد.

تیم فوتبال هنرمندان سینما و موسیقی نیز که به تازگی تشکیل شده است، برگزاری دیدارهای خیریه و نمادین را در دستور کارش قرار داده است. برای تیم هنرمندان فرهاد جم ، مهدی صبایی، داود ناقور، پژمان بازغی، کامبیز دیرباز، عارف لرستانی، پویا امینی، هومن جوادی، علی لهراسبی، علی صالحی، مهدی ماهانی، هومن سزاوار، میثم معافی، حمید مهین دوست، محسن افشانی، سیاوش مفیدی، ایمان صفا و منوچهر هادی به میدان خواهند رفت. سرمربی این تیم محمدرضا مهدوی بازیکن پیشین استقلال و پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران است.

هدایت تیم فوتبال خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران ورزشی بر عهده رضا ترابیان و محمود کلهر بازیکنان پیشین تیم ملی و باشگاه پرسپولیس هستند. عادل فردوسی پور کاپیتان تیم رسانه ورزش است.