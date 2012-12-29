آغاز اجرای طرح بیمه طلایی/ پرداخت بدون سقف هزینه بیماران خاص

به گزارش خبرنگار مهر، ایراندخت عطاریان در نشست خبری روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با اختصاص 100میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت اجرای بیمه طلایی بازنشستگان کشوری با هدف پوشش و جبران هزینه های درمانی، کاهش هزینه های پرداختی بیماران، ارائه خدمات با کیفیت در تهران و تمامی استانها کشور از امروز آغاز می شود.

وی گفت: بازنشستگان می توانند بدون معرفی نامه و پرداخت وجه به 545 مرکز درمانی و بیمارستان طرف قرارداد مراجعه و از خدمات آن بهره مند شوند.

به گفته وی، چنانچه افراد تحت پوشش بخواهند از بیمارستانی به جز مراکز طرف قرارداد استفاده کنند می توانند وجه خود را پس از ارائه اسناد به بیمه آتیه سازان حافظ دریافت کنند.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور با اشاره به اینکه در مرحله اول از این طرح تمامی بازنشستگان تحت پوشش از بیمه طلایی بستری درمان استفاده می کنند، گفت: در مرحله بعد نیز قصد داریم در صورت تامین اعتبارات لازم علاوه بر بازنشستگان خانواده های آنها را نیز تحت پوشش بیمه طلایی قرار دهیم.

عطاریان تاکید کرد: در این بیمه تمامی هزینه های درمانی و جراحی های تخصصی و عمومی و همچنین داروهای تخصصی بدون سقف در اختیار بازنشستگان قرار می گیرد.

وی ادامه داد: همچنین جراحی های تخصصی و فوق تخصصی مانند جراحی قلب، مغز واعصاب، پیوند کلیه و پیوند مغز واستخوان و تمامی هزینه های داروهای تخصصی شیمی درمانی و عوارض آن و بیماری ام اس، انواع سرطان، شکستگی ها لگن، ران و مفصل و... از جمله تعهداتی است که در بیمه طلایی بدون سقف برای بازنشستگان کشور انجام خواهد شد.

عطاریان با اشاره به اینکه تمامی هزینه های بیمه طلایی از سوی دولت پرداخت شده است، گفت: بازنشستگان کشوری برای استفاده از بیمه طلایی نیاز به پرداخت هزینه ای ندارند.

وی با اشاره به اینکه بازنشستگانی که قصد استفاده از این بیمه را دارند باید هنگام مراجعه به بیمارستانها، کارت ملی و دفترچه بیمه خدمات درمانی و نسخه پزشک را ارائه کنند، اظهار داشت: با این مقدمات پذیرش آنها در بیمارستانهای درمانی به راحتی انجام می شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور تصریح کرد: استفاده از عصا عینک و سمعک از نیازهای ضروری بازنشستگان است به همین دلیل هزینه های این وسایل را 100 درصد افزایش داده و جزء خدمات بیمه طلایی محاسبه شده اند.

عطاریان از راه اندازی مرکز اطلاع رسانی بیمه طلایی خبر داد و گفت: این مرکز از 8 صبح تا 8 شب با شماره تلفن های 88959371 و2 و همچنین 88967095 و 6 آماده پاسخگویی به سوالات بازنشستگان در خصوص بیمه طلایی است.