راهپیمایی 9 دی با حضور گسترده مردم گناباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طالبی، کارشناس مسائل سیاسی ظهر شنبه در جمع مردم گناباد در مصلای این شهرستان اظهار کرد: فرقی نیست بین عمرو عاص و معاویه دیروز و فتنه گران امروز که آن زمان آنها قرآن بر سر نیزه کردند و امروز اینان شال سبز بر گردن انداختند و فتنه ای را راه اندازی کردند که آبروی نظام اسلامی که بر پایه خون 300 هزار شهید استوار است را به چالش می کشاند.

کارشناس مسائل سیاسی افزود: همه ویژگیهای نفاق را فتنه گران پیاده کردند، جنگ رسانه ای راه انداختند، آشوب کردند، آتش زدند و ... ولی فعلشان درد بی درمان بود.



طالبی با بیان اینکه حماسه نهم دی پتک محکمی بر سر استکبار بود گفت: در این جریان کسانی که با رهبر نظام زاویه داشتند چهره واقعی خود را به ملت نشان دادند.

وی تاکید کرد: امروز سفینه نجات و مصباح هدایت امام زمان(عج) است و ایشان یک نایب بسیار توانمند، درد آشنا، دشمن شناس و بصیر به نام آیت الله العظمی خامنه ای دارند که نباید دست از دامان این حقیقت برداشت.

کارشناس مسائل سیاسی خطاب به فتنه گران گفت: شمایی که بر علیه نظام اسلامی توطئه و به مردم وفادار این کشور خیانت می کنید و دست بردار نیستید منتظر روز انتقام الهی باشید.



در این راهپیمایی مردم شهرستان گناباد با حمل پلاکاردها و پرچمهای مختلف و سر دادن شعارهایی در محکومیت فتنه مسیر چهارراه شهید احمدیان تا مصلای شهرستان را پیمودند.

در پایان مراسم بیانیه پایانی قرائت شد که با تکبیر مردم همراه بود.