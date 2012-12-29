راهپیمایی 9 دی با حضور گسترده مردم گناباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طالبی، کارشناس مسائل سیاسی ظهر شنبه در جمع مردم گناباد در مصلای این شهرستان اظهار کرد: فرقی نیست بین عمرو عاص و معاویه دیروز و فتنه گران امروز که آن زمان آنها قرآن بر سر نیزه کردند و امروز اینان شال سبز بر گردن انداختند و فتنه ای را راه اندازی کردند که آبروی نظام اسلامی که بر پایه خون 300 هزار شهید استوار است را به چالش می کشاند.
کارشناس مسائل سیاسی افزود: همه ویژگیهای نفاق را فتنه گران پیاده کردند، جنگ رسانه ای راه انداختند، آشوب کردند، آتش زدند و ... ولی فعلشان درد بی درمان بود.
طالبی با بیان اینکه حماسه نهم دی پتک محکمی بر سر استکبار بود گفت: در این جریان کسانی که با رهبر نظام زاویه داشتند چهره واقعی خود را به ملت نشان دادند.
طالبی با بیان اینکه حماسه نهم دی پتک محکمی بر سر استکبار بود گفت: در این جریان کسانی که با رهبر نظام زاویه داشتند چهره واقعی خود را به ملت نشان دادند.
وی تاکید کرد: امروز سفینه نجات و مصباح هدایت امام زمان(عج) است و ایشان یک نایب بسیار توانمند، درد آشنا، دشمن شناس و بصیر به نام آیت الله العظمی خامنه ای دارند که نباید دست از دامان این حقیقت برداشت.
کارشناس مسائل سیاسی خطاب به فتنه گران گفت: شمایی که بر علیه نظام اسلامی توطئه و به مردم وفادار این کشور خیانت می کنید و دست بردار نیستید منتظر روز انتقام الهی باشید.
در این راهپیمایی مردم شهرستان گناباد با حمل پلاکاردها و پرچمهای مختلف و سر دادن شعارهایی در محکومیت فتنه مسیر چهارراه شهید احمدیان تا مصلای شهرستان را پیمودند.
در این راهپیمایی مردم شهرستان گناباد با حمل پلاکاردها و پرچمهای مختلف و سر دادن شعارهایی در محکومیت فتنه مسیر چهارراه شهید احمدیان تا مصلای شهرستان را پیمودند.
در پایان مراسم بیانیه پایانی قرائت شد که با تکبیر مردم همراه بود.
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