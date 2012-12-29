عدم انحلال موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی/ تاثیرات آمایش در حذف کنکور 93

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عامری امروز در حاشیه نشستی خبری در پاسخ به پرسشهای خبرنگار مهر درباره تعداد استادانی که بعد از 73 سال سن مجوز فعالیت در دانشگاهها را دارند، گفت: میزان اعضای هیأت علمی دارای سن 70 به بالا در دانشگاههای قدیمی کشور بیشتر از سایر دانشگاههاست و این میزان از سال 83 به بعد بیشتر شده است.

غیردولتیها منحل نمی‌شوند

وی همچنین در خصوص انتشار برخی شایعات در خصوص انحلال دانشگاههای کم یا بی کیفیت غیردولتی با آغاز رتبه بندی در این دانشگاهها با تاکید بر اینکه انحلال دانشگاههای غیرانتفاعی به هیچ عنوان در دستور کار وزارت علوم قرار ندارد به ارائه آماری پرداخت که نشان می دهد میزان استقبال از این دانشگاهها در بین داوطلبان افزایش یافته است.

عامری در این باره اظهار داشت: در سال 89 جمعیت دانشجویان غیردولتی 200 هزار نفر بود که این تعداد هم اکنون به 400 هزار دانشجو افزایش یافته است.

سرپرست مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی با بیان اینکه آن دسته از افراد که ناخواسته بحث انحلال غیردولتیها را پیش می کشند هم دامن به انتشار شایعات موجود می زنند.

وی با اشاره به فعالیت 340 موسسه فعال غیرانتفاعی در کشور ادامه داد: موسساتی که از کیفیت لازم در رتبه بندی برخوردار باشند مورد حمایت وزارت علوم قرار می گیرند و یکی از اهداف ما مشارکت بیشتر غیردولتیها در جذب دانشجویان است.

این مقام مسئول در وزارت علوم همچنین با اشاره به افزایش اعضای هیئت علمی در دانشگاههای غیردولتی اظهار داشت: در سال گذشته 480 هیئت علمی و در سال جاری طی شش ماهه نخست سال 635 هیئت علمی در این دانشگاهها استخدام شدند و این تعداد تا پایان سال از مرز 1200 تا 1300 نفر خواهد گذشت.

ارتباط آمایش آموزش عالی با حذف کنکور 93

عامری همچنین درباره ارتباط آمایش آموزش عالی با حذف کنکور در سال 93 با بیان اینکه این آمایش می تواند به حذف کنکور کمک کند، به مهمترین تاثیرات این آمایش در دانشگاهها و تاثیر در حذف یا راه اندازی رشته ای در تمام کشور اشاره کرد و گفت: آموزش عالی در 31 استان کشور حتی در مناطق محروم آموزش عالی در حد قابل قبولی فعال شده و حتی طی بازدیدی که سازمان بازرسی کشور از این مناطق به عمل آورده اعلام شده که دانشگاهها از کیفیت مناسبی برخوردار هستند و از نظر کمی هم رشد داشته اند.

وی افزود: هیچ گاه در کنکور نمی توان رقابت را حذف کرد و رقابت تنها برای یک سری از رشته های خاص صورت می گیرد که تعداد این رشته ها در کنکور بسیار ناچیز است، بنابراین در آمایش به دنبال تعادل منطقه ای هستیم که مستلزم توسعه رشته هاست.

به گفته عامری، آمایش کمک کرد که در شهری مثل قم که تقاضای رشته فنی مهندسی دارد علاوه بر رشته های علوم انسانی، رشته های دیگر هم تاسیس شود و دانشجو مجبور نباشد از محل سکونت خود به تهران برای تحصیل بیاید.

ادغام وظایف سه اداره کل در دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم

به گزارش مهر، در چارت جدید وزارت علوم اداره کل نظارت و ارزیابی وزارت علوم تبدیل به مرکز نظارت و ارزیابی و سه اداره کل نظارت و ارزیابی فرهنگی، آموزش و پژوهشی این وزارت خانه با مرکز مذکور ادغام شد.

سرپرست مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم در پاسخ به پرسش مهر درباره تکلیف ادامه فعالیتهایی که پیش از این در این سه اداره کل صورت می گرفت، خاطرنشان کرد: رسیدگی به این امور با مشارکت سایر معاونتها در دفتر نظارت و ارزیابی ادامه خواهد داشت و به همین منظور کمیته هماهنگی که همه معاونان وزارت علوم در آن نماینده دارد، تشکیل می شود.