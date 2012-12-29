توحید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: خوشبختانه ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم در آخرین بازدید بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا که در شهریور ماه انجام شد از هر نظر مورد تایید قرار گرفت اما با توجه به حضور صبا در لیگ قهرمانان برخی امکانات دیگر را نیز به این ورزشگاه اضافه می کنیم.



وی ادامه داد: تمامی لوکس های پروژکتورهای نور ورزشگاه یادگار امام در حال تجهیز هستند و از جدیدترین مدل برای بهبود نور ورزشگاه استفاده می کنیم تا در روز بیست و یکم بهمن ماه در بهترین شرایط آماده پذیرایی از تیم الشباب امارات باشیم، به همین خاطر بازی صبا و ذوب آهن در هفته نوزدهم لیگ برتر نیز زودتر از سایر بازی ها برگزار می شود تا به نور نیاز نداشته باشد و بتوانیم با خیال راحت نور ورزشگاه را برای بازی با الشباب امارات آماده کنیم.



مدیر مجموعه ورزشی یادگار امام قم در ادامه با بیان اینکه این ورزشگاه هم اکنون یکی از بهترین ورزشگاه های کشور محسوب می شود، بیان داشت: در امتیازدهی اخیر از سوی کنفدراسیون آسیا، ورزشگاه یادگار امام قم برای پذیرایی از بازی‌های صبا در لیگ قهرمانان آسیا از نظر استاندارد بین‌المللی از AFC بهترین امتیاز را گرفت.



وی یاد آور شد: شهریور ماه امسال بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا از امکانات و شرایط ورزشگاه‌ها و تیم‌های لیگ برتری فوتبال کشورمان بازدید کردند و بر این اساس قرار شد سهمیه‌های فوتبال کشورمان در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا مشخص شود.



محمدی با اشاره به رضایت ناظران آسیایی از این ورزشگاه، عنوان داشت: خوشبختانه ورزشگاه یادگار امام قم از جمله ورزشگاه‌های استانداردی است که مورد تایید بازرسان کنفدراسیون آسیا است و در بازدید شهریور ماه نیز کاملا مورد تایید ناظران AFC قرار گرفت.



وی بیان داشت: در سال‌های اخیر بازی‌های صبای قم بدون کم‌ترین نقص در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شده است و امسال نیز تمهیدات خوبی اندیشیده شد تا با توجه به انجام بازی‌های صبا در قم، این ورزشگاه با امکانات بهتری آماده میزبانی لیگ قهرمانان آسیا شود.



مدیر مجموعه ورزشی یادگار امام قم افزود: بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد از بازدید شهریور ماه خود از ورزشگاه‌ها و امکانات تیم‌های لیگ برتری، نظر نهایی خود در خصوص وضعیت فوتبال باشگاهی کشورمان را در آذر ماه اعلام کردند و بر اساس نمره خوبی که این روزشگاه کسب کرده بود، نقش بسزایی در افزایش مجدد سهمیه فوتبال کشورمان در لیگ قهرمانان شاهد بودیم.



وی بیان داشت: ورزشگاه‌های مورد تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا از AFC نمره A مثبت می گیرند و خوشبختانه از این نظر ورزشگاه یادگار امام قم در بین ورزشگاه‌های مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا واقع شد و از شرایط کامل برای برگزاری مسابقات مهم بین‌المللی برخوردار است.



لازم به ذکر است: تیم فوتبال صبای قم در دیدار پلی آف فصل 2013-2012 لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا روز بیست و یکم بهمن ماه در ورزشگاه یادگار امام قم میزبان الشباب امارات خواهد بود.

