افزایش مطالعه کتابهای الکترونیک/ کتابهای کاغذی طرفدار ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت افرادی که از کتابهای الکترونیکی برای مطالعه استفاده می کنند افزایش یافته است.

براساس نتایج تحقیقات مرکز پژوهش اینترنت پیو، درصد آمریکاییهای 16 ساله و بالای آن که کتاب الکترونیکی می خوانند از 16 درصد در سال 2011 به 23 درصد رسیده است.

در عین حال تعداد افرادی که در 12 ماه گذشته کتابهای کاغذی مطالعه کرده اند از 72 درصد جمعیت افراد بالای 16 سال به 67 درصد رسیده است.

به طور کلی تعداد افراد کتابخوان در اواخر سال 2012 ، 75 درصد جمعیت بالای 16 سال بوده است این میزان از 78 درصد اواخر سال 2011 کاهش کوچک و آماری داشته است.

براساس گزارش "پیو"، حرکت به سمت خواندن کتابهای الکترونیکی همزمان با افزایش مالکیت دستگاه هایی که از آن برای خواندن کتابهای الکترونیک به کار می رود صورت گرفته است. به صورت کلی تعداد افرادی که یا تبلت دارند و یا از دستگاه های خاص خواندن کتابهای الکترونیکی چون کیندل و یا نوک استفاده می کنند از 18 درصد اواخر سال 2011 به 33 درصد در اواخر سال 2012 رسیده است.

تا نوامبر سال 2012، حدود 25 درصد از آمریکاییهای بالای 16 سال تبلتهایی چون آی پد و یا کیندل فایل دارند که این میزان 10 درصد نسبت به آمار اواخر سال 2011 تغییر کرده است.

در پایان سال 2012، 19 درصد آمریکاییهای بالای 16 سال دستگاه های ویژه کتابهای الکترونیکی داشتند که این میزان در مقایسه با همین دوره در سال گذشته تنها 10 درصد بوده است.

حرکت به سمت خواندن کتابهای الکترونیکی همچنین بر کتابخانه ها نیز تأثیرگذار بوده است. تعداد افرادی که از کتابخانه ها کتاب الکترونیکی به امانت گرفتند از 3 درصد سال گذشته به 5 درصد رسیده است. علاوه براین آگاهی از این امر که کتابخانه ها کتاب الکترونیک امانت می دهند در حال افزایش است؛ امسال این میزان از 24 درصد سال گذشته به 31 درصد رسیده است.

این ارقام از طریق تحقیقات انجام شده توسط مرکز پژوهشی اینترنت پیو و پروژه زندگی آمریکایی در 15 اکتبر تا 10 نوامبر 2012 میان 2252 نفر 16 سال به بالا انجام شده است.

درمیان جمعیت افراد کتابخوان، افرادی که بیشتر به کتاب و کتابخوانی اهمیت می دهند افرادی با مدرک دانشگاهی و یا دانشجویان هستند.

این درشرایطی است که افراد بین 30 تا 49 سال نیز از در ردیف بعدی افراد کتابخوان قرار می گیرند.