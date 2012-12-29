ارتش آمریکا متجاوز است

به گزارش خبرگزاری مهر، اولیور استون کارگردان معروف آمریکایی که این روزها اظهارات وی ابعاد سیاسی گسترده تری دارد به همراه پیتر کوزنیک مورخ در یک میزگرد تلویزیونی در راشاتودی شرکت کردند.

این دو در این میز گرد گفتند: "آمریکایی ها در جامعه ای که جرج اورل آن را تفسیر می کرد زندگی می کنند و آن بی احترامی به قانون، آزادی بیان، و رفاه است. این جامعه ممکن است در ظاهرا سرکوبگر نباشد اما جایی برای پنهانش شدن در آن وجود ندارد".

وی ضمن باهوش خواندن اوباما گفت: اوباما گرگی در لباس گوسفند است و اینکه مردم او را می بخشند بیشتر به خاطر آن است که آنها کابوس دوره ریاست جمهوری دوره بوش را تجربه کرده اند و امید زیادی به تغییرات وی داشتند

استون گفت: اوباما تمامی تغییراتی را که بوش در نظر گرفته بود اجرا و آنها را مدون کرده است و این حزن انگیز است.

پیتر کوزنیک نیز ضمن تائید اظهارات اولیور استون درباره اوباما و تغییرات وعده داه شده از سوی وی می گوید: من با استون موافقم اگر شما به سیاست خارجی رئیس جمهوری آمریکا نگاه کنید وی از سیاست های بوش فاصله نگرفته و اگر شما به شفافیتی که وی قبل از رسیدن به قدرت وعده می داد نگاه کنید متوجه می شوید که هیچ شفافیتی دیده نشد. ما در دوره اوباما با اسناد طبقه بندی شده و محرمانه بیشتر نسبت به دوره بوش روبرو هستیم.

این مورخ هم که در باره سیاست خارجی آمریکا و نادیده گرفته شدن حکومت قانون از سوی دولت باراک اوباما صحبت می کرد، ایالات متحده را کشوری باز برای رفاه، آزادی توصیف کرد.

کوزنیک می گوید: هنوز پس از یازده سپتامبر ترس هایی از تکرار چنین حملاتی وجود دارد. ما بیش از مجموع هزینه های تمامی کشورهای دنیا در ارتش و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی خودمان هزینه می کنیم . آیا ما دشمنانی داریم که اینقدر ما را تهدید می کنند؟ آیا نیاز به این همه هزینه داریم آیا اینها باید اولویت های ما باشند؟ نه ما فکر می کنیم که اینطور نیست و ما می خواهیم تا این وضعیت عوض شود.

استون نیز در این باره گفت: من قویا به ارتش قوی باور دارم اما ارتشی که از کشور دفاع کند نه اینکه به کشورهای دیگر حمله و بر آنها غلبه کند و فکر می کنم که اخلاقیات به فراموشی سپرده شده است.