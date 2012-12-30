جدیدترین تغییرات در رشته روانشناسی/ فهرست 9 گرایش جدید روانشناسی

دکتر علی فتحی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه گرایش‌های روانشناسی در مقطع کارشناسی حذف شده، گرایش های جدیدی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ایجاد شده است.

وی ادامه داد: از جمله این گرایش‌های جدید روانشناسی می توان به روانشناسی اجتماعی، روانشناسی مثبت، روانشناسی ورزشی، روانشناسی رشد، روانشناسی خانواده، روانشناسی دین، روانشناسی سلامت، روانشناسی شناختی و روانشناسی مشاوره اشاره کرد که همه این گرایش ها برای اولین بار راه اندازی شده اند.



رئیس گارگروه روانشناسی تصریح کرد: روانشناسی و مشاوره از گذشته گرایش‌هایی داشتند که می توان به روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی تربیتی، روانشناسی صنعتی - سازمانی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی شخصیت، خانواده درمانی و روان سنجی، مشاوره خانواده، مشاوره تحصیلی، مشاوره شغلی، مشاوره توانبخشی، اشاره کرد که تمام این گرایش ها براساس شاخص‌های ارزشمداری، بومی سازی، غنی سازی و به روز رسانی برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بازنگری می شود.

وی با بیان اینکه سرفصل و منابع تمام این گرایش ها بازنگری خواهد شد، گزارشی از روند کاری کارگروه روانشناسی ارایه داد و گفت: کارگروه روانشناسی دو سال و نیم گذشته کارخود را آغاز کرد و تا کنون 35 جلسه برگزار کرده که برخی از جلسات دو تا یک روز به طول انجامیده است.

وی افزود: حدود 15 نفر از اساتید مختلف دانشگاه‌ها در این کار گروه براساس شاخص های به روز رسانی، بومی سازی، غنی سازی و ارزشمداری مشغول فعالیت هستند.

فتحی آشتیانی افزود: از جمله کارهایی که تا کنون صورت گرفته می توان به حذف کل گرایش های رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی اشاره کرد که رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی، بدون گرایش ارایه خواهد شد.

وی با بیان اینکه گرایش‌های روانشناسی از دوره کارشناسی به دوره کارشناسی ارشد و دکتری انتقال پیدا کرد، تصریح کرد: حذف گرایش روانشناسی پس از بررسی روانشناسی در جهان از جمله دانشگاه‌های امریکا، اروپا، آسیای شرقی، کشورهای اسلامی انجام گرفت چرا که در بررسی ‌ها مشخص شد رشته روانشناسی در اکثر کشورها بدون گرایش است.

رئیس کارگروه روانشناسی افزود: اکنون برنامه روانشناسی دوره کارشناسی به گونه ای نوشته شده که به اهداف مد نظر دست یابیم.

وی اظهار داشت: سرفصل‌ها تهیه شده و تا مهر 92 به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد و امیدوارم از مهر 92 عملیاتی شود. دانشجویان ورودی جدید از سال 92 با برنامه جدید پیش رفته و دانشجویان سال های بالاتر با برنامه قدیمی روانشناسی ادامه تحصیل خواهند داد.