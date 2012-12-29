فتنه 88 یک سناریوی برنامه ریزی شده برای ایجاد تفرقه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مراد یوسفی ضمن گرامیداشت حماسه نهم دی به تبیین چگونگی شکل گیری این حماسه کم نظیر پرداخت و گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قطع منافع بیگانگان از کشورمان، دشمنان اسلام و انقلاب دست به کار شدند تا به هر طریق ممکن نظام نوپای اسلامی ایران را ریشه کن کنند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه کرمانشاه افزود: در این میان و به واسطه رهبری مقتدرانه امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری، تمامی توطئه های آن ها نقش برآب شد و سایر اقدامات ضدانسانی آن ها نظیر هتاکی به مقدسات دینی و ترور شخصیت ها و دانشمندان نیز نتوانست سد راه پیشرفت کشور شود.

حجت الاسلام یوسفی ادامه داد: در این میان دشمنان همواره مترصد فرصتی بودند تا به نوعی مردم را از انقلاب و نظام دلسرد کنند تا بدین وسیله بتوانند به اهدافشان دست یابند تا اینکه زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 فرا رسید.

وی یادآور شد: از آنجایی که دشمنان نظام و انقلاب بخوبی این موضوع را درک کرده بودند که انقلاب اسلامی ایران به کانون بیداری و منشا آگاهی مردم در منطقه و حتی جهان تبدیل شده و بسیاری از کشورها با الگوبرداری از انقلاب اسلامی ایران در حال قیام علیه حکام مستبد سرزمین خود هستند به تحریک برخی خواص فریب خورده پرداخته و بحث تقلب در انتخابات ریاست جمهوری را مطرح کردند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه کرمانشاه اظهار کرد: در واقع فتنه سال 88 یک سناریو از پیش برنامه ریزی شده بود تا با ایجاد یک فضای غبارآلود بین مردم چند دستگی ایجاد و به نوعی پایه های حکومتی مردمی ترین نظام جهان را متزلزل کنند.

حجت الاسلام یوسفی ادامه داد: طبق اسناد رسمی موجود، 17 سفارتخانه خارجی در فتنه سال 88 به دستور مقامات سیاسی کشورهایشان نقش داشتند و این مسئله بخوبی نشان می دهد که چگونه بسیاری از کشورها کمر همت بسته بودند تا به هر شکل ممکن نظام مقدس جمهوری اسلامی را از هم فرو پاشیده و انقلاب اسلامی را ریشه کن کنند.

وی افزود: در این میان برخی خواص به بازیچه های دست آمریکا و غرب تبدیل شده و دست به اقداماتی زدند که قلب ملت ایران را جریحه دار و خانواده های بسیاری را عزادار کرد.

یوسفی در ادامه به برخی علت ها که باعث ایجاد و ماندگاری حماسه 9 دی در تاریخ این کشور شد، اشاره کرد و گفت: یکی از این علت ها، تنها ماندن ولایت بود، چرا که خیلی از خواص که از آن ها انتظار می رفت تا در مقابل جریان های پیش آمده موضع گیری کنند سکوت اختیار کردند و ولایت را تنها گذاشتند، و این مسئله سبب ناراحتی مردم شد و ملت بابصیرت ایران منتظر فرصتی بود تا با خشم و خروش خود، برای همیشه قائله این فتنه را بخواباند.

وی یکی دیگر از علل قیام باشکوه مردم در نهم دی را توهین به ساحت مقدس امام حسین (ع) در روز عاشورا توسط سران فتنه عنوان کرد و افزود: پس از حادثه تلخ عصر روز عاشورا بود که به نوعی خون مردم به جوش آمد و مردم ولایتمدار ایران اسلامی با حماسه جاویدانی که در راهپیمایی این روز خلق کردند عملا ریشه فتنه گران را قیچی و صدای آن ها را برای همیشه خاموش کردند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه کرمانشاه در ادامه، روشنگری و افزایش بصیرت مردم را یکی از مهمترین دستاوردهای حماسه 9 دی، عنوان کرد و افزود: افزایش اتحاد و انسجام مردم و حمایت مجدد از ولایت فقیه و رهبری نیز از دیگر دستاوردهای مهم این روز بود.

حجت الاسلام یوسفی خاطرنشان کرد: 9 دی سال 88 در واقع یک رفراندوم جدید در نظام اسلامی و قانون اساسی کشور بود که مردم با حضور کم نظیر و میلیونی خود، آن را تایید و به جهانیان ثابت کردند که برای همیشه پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی خود خواهند بود.

وی در ادامه ولایت را چراغ و مشعل هدایت مردم در فضاهای غبارآلود، نظیر فضایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در کشور ایجاد شد، دانست و گفت: هر کس از این چراغ هدایت استفاده کرد می تواند در مسیر درستی قدم بگذارد و به سرمنزل مقصود برسد و هر کس از آن دور شد به بیراهه خواهد رفت و در مسیر سقوط خواهد کرد.

یوسفی افزود: در جریان فتنه سال 88 بخوبی این مسئله ثابت شد که هرکس به فرمایشات رهبر معظم انقلاب به عنوان ولی فقیه زمان گوش فرا داد و تبعیت کرد عاقبت بخیر و آن هایی هم که مسیرشان را از راه و خط رهبری جدا کردند به چه سرنوشتی دچار شدند و مردم مقابلشان ایستادند و از صحنه محوشان کردند.

وی در پایان، ملت ایران را مردمی ولایتمدار، بابصیرت و آگاه به مسائل سیاسی روز معرفی کرد و گفت: تمام مسوولین باید خدمتگزاری به ملت بزرگ ایران را سرلوحه کار خود قرار دهند تا به نوعی از حضور پرشور آن ها در تمامی عرصه ها که در دفاع از انقلاب و پشتیبانی از آرمان های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بوده است، قدردانی کنند.

