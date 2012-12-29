به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکویی با تاکید بر اینکه احداث فرودگاه بین المللی قم روند رو به رشدی را سپری می‌کند، تصریح کرد: یکی از بخش‌های مهم این فرودگاه احداث سالن چند منظوره ورزشی آن است که در مسیر پیشرفت قرار دارد.



وی افزود: سالن چند منظوره دهکده ورزشی فرودگاه بین المللی قم با گنجایش 2 هزار نفر هم اکنون حدود 80 درصد عملیات اجرایی آن انجام شده، ضمن اینکه احداث این سالن با ابعاد 50 در60 هم اکنون مراحل نصب اسکلت، دیوار کشی، تعبیه سکوهای بتنی تماشاگران و بتن کف برای نصب پارکت را پشت سر گذاشته است.



مدیر دهکده ورزشی فرودگاه بین المللی قم ابراز داشت: در حال حاضر چهار باب سرویس بهداشتی اجرا شده و سقف این مجموعه در مرحله اجرای ساندویچ پنل قرار دارد و با پیگیری‌های مستمر انشاءالله سعی داریم این سالن ورزشی را همزمان با سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در دهه مبارک فجر امسال آماده بهره برداری کرده و مراسم افتتاح آن را برگزار کنیم.



احداث سالن بدنسازی دهکده ورزشی فرودگاه بین المللی قم



مدیر دهکده ورزشی فرودگاه بین المللی قم در ادامه همچنین از احداث سالن بدنسازی این دهکده ورزشی در آینده ای نزدیک خبر داد.



ابوالفضل نیکویی با اشاره به روند رو به پیشرفت احداث بخش های مختلف دهکده ورزشی این فرودگاه اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش‌هایی که بخش‌های مختلف این مجموعه انجام می دهند، خبرهای خوبی برای ورزشکاران و علاقمندان به ورزش خواهیم داشت.



وی ادامه داد: در دهکده ورزشی فرودگاه بین المللی قم فضاهای متنوعی برای رشته های مختلف ورزشی پیش بینی کرده ایم که مهمترین آن احداث سالن دو هزار نفری است و خوشبختانه این سالن مراحل پایانی بهره برداری خود را سپری می کند و به زودی آماده استفاده علاقمندان به ورزش می شود.



مدیر دهکده ورزشی فرودگاه بین المللی قم اضافه کرد: یکی از سالن هایی که برای احداث در دهکده ورزشی فرودگاه بین المللی قم در نظر گرفته‌ایم، سالن اختصاصی رشته بدنسازی است و که خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده، فنداسیون این سالن به پایان رسیده است، همچنین سوله آن نصب شده و آماده اجرای عملیات دیوارکشی می‌باشد و انشاءالله در بهمن‌ماه قابل بهره برداری است.



کسب مقام توسط تیم شهرداری قم در مسابقات شطرنج قهرمانی کلانشهرهای کشور



مسابقات شطرنج کارکنان شهرداری کلانشهرهای کشور به میزبانی شهر همدان برگزار شد و تیم چهارنفره کارکنان شهرداری قم در این مسابقات شرکت کرد.



سید علی بیگدلی مدیر امور اداری و منابع انسانی در این خصوص اظهار داشت: این مسابقات مربوط به شطرنج آقایان بود که به میزبانی کلانشهر همدان برگزار شد.



وی افزود: بازیکنان تیم چهار نفره شطرنج قم متشکل از حمید داوودی ،علی نبوی،حسین عالمی زاده واصغر آقا نوری به مربیگری حسین زند به این مسابقات اعزام و توانستند به مقام چهارم این سری از مسابقات دست پیدا کنند.



همچنین وی در ادامه اظهار داشت: حمید داوودی از پرسنل اداره حراست شهرداری قم در بخش انفرادی موفق شد به مقام سوم این مسابقات دست پیدا کند کند.



قهرمانی قیصری در مسابقات بین المللی کاراته جام ایران زمین



سید محسن میرقیصری از کارکنان منطقه 6 شهرداری قم توانست مقام قهرمانی مسابقات بین المللی جام ایران زمین را کسب و عنوان قهرمانی و نشان طلای کاپ بین المللی ایران زمین را از آن خود کند.



وی در ادامه موفقیت‌های خود در این رشته ورزشی با حضور در پیکارهای کاراته در سبک جیو کومیته رقابت های آزاد با غلبه بر تمامی حریفان خود موفق به کسب مقام قهرمانی و نشان طلای وزن منهای75کیلوگرم انفرادی شد.



این کاراته‌کای ارزنده قمی تاکنون در کارنامه افتخارات خود در رشته ورزشی کاراته مدال‌های مختلفی از میادین گوناگون داخلی و خارجی به ثبت رسانده است.



میرقیصری در ادامه موفقیت‌های خود در این رشته ورزشی با حضور در پیکارهای کاپ بین المللی کاراته ایران زمین که به میزبانی تهران و با شرکت چهره‌های مطرح کاراته برگزار شد، مدال طلای این مسابقات را برگردن آویخت.

