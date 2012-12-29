پروژه های محیط زیستی در کارخانه کشت و صنعت جوین به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جلالوندی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در حاشیه این مراسم و طی بازدید از تصفیه خانه فاضلاب اسید سیتریک شرکت کشت و صنعت جوین به جایگاه حفظ محیط زیست در برنامه های توسعه و قانون اساسی اشاره کرد و افزود: موضوع تقویت ساختار واحدهای H.S.E و استقرار سامانه پایش آن لاین از جمله انتظارات محیط زیست از صنایع است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: ‌ترغیب سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی باید بتواند در مبحث قابل تأمل مدیریت پسماند موثر واقع شود.

جلالوندی از اقدامات زیربنایی صنعت قند در زمینه حفظ محیط زیست اشاره کرد و گفت: اعمال سیاستهای تشویقی و بازدارنده در کنار نظارت و پایش صنایع در اجرای مطلوب ضوابط و استانداردهای مربوطه نقش موثری داشته است.

در این برنامه که در حضور فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان جوین برگزار شد گزارشی توسط زیر کمیته حفظ منابع آب ارائه شد و در ادامه آبیاری قطره ای و واحد سنترپیوت و نیز بویلر 60 تنی افتتاح شد.

دو گروه صیاد هوبره در خواف بدام یگان حفاظت محیط زیست افتادند

مسئول حفاظت محیط زیست خواف از دستگیری دو گروه صیاد هوبره در منطقه حفاظت شده سیرخون این شهرستان خبر داد.



عباس طاهریان اظهار کرد: پیرو دریافت گزارشات موثق مردمی مبنی بر صید هوبره توسط عده ای سودجو مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خواف پس از دو شبانه روز گشت و کنترل و کمین در مسیر تردد احتمالی صیادان موفق شدند این دو گروه صیاد هوبره را شناسایی و دستگیر کنند.

مسئول حفاظت محیط زیست خواف با اشاره به اینکه این افراد جزء افراد بد سابقه بودند گفت: از ناحیه آنها 30 تله مخصوص هوبره گیری، چند رشته دام و دو دستگاه موتور سیکلت کشف و توقیف شد و در این خصوص دو پرونده تخلف به جرم شروع به صید و تله گذاری در منطقه حفاظت شده تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد.

طاهریان تصریح کرد: به استناد ماده 15 قانون شکار و صید، تله گذاری به منزله شروع به شکار تلقی می شود و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم می شود.