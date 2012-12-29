تیم والیبال سایپای البرز به مصاف کاله آمل می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر ایران روز یکشنبه دهم دی‌ماه با شش دیدار پیگیری خواهد شد که تقابل قهرمان و نایب قهرمانی سال گذشته این رقابت ها، مهمترین بازی این هفته خواهد بود.

تیم های پیکان، پیشگامان، سایپا، کاله، متین و شهرداری ارومیه از تیم های مدعی این دوره از رقابت ها هستند و جدال این تیم ها با یکدیگر حساسیت زیادی برای تعیین تیم های مرحله پلی آف دارد. بنابر این جدال دو تیم سایپای البرز و کاله مازندران در سالن انقلاب شهر کرج یکی از مهمترین دیدار های این هفته لیگ برتر والیبال است.

تیم های سایپا و کاله با 27 امتیاز به ترتیب در مکان های سوم و چهارم جدول لیگ برتر والیبال قرار دارند و هر تیمی که پیروز این میدان باشد، امید زیادی به صعود به مرحله پلی آف کسب می کند.

نارنجی پوشان سایپا نتیجه بازی دور رفت را در آمل سه بر یک به قهرمان سال گذشته این رقابت ها واگذار کردند و این هفته فرصت مناسبی برای جوانان سایپا است تا با شکست کاله علاوه بر اثبات توانایی های خودو جبران شکست دور رفت جایگاه سومی سایپا در جدول این رقابت ها را نیزتثبیت کند.

دیدار دو تیم والیبال سایپای البرز و کاله آمل از ساعت 17 در سالن مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد.