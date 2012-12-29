لیبرمن یک مهاجر جنایتکار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، صائب عریقات در واکنش به سخنان اخیر آویگدور لیبرمن اظهار داشت: لیبرمن یک جنایتکار و مهاجر شهرک نشین است.

وی افزود: واقعیت این است که با وجود کسانی مثل لیبرمن شرکایی [برای مذاکرات سازش] با اسرائیل وجود ندارد چرا که وی یک شهرک نشین است و در حال حاضر شهرک سازی طبق عرف دولت فلسطین تحت اشغال، جنایت جنگی محسوب می شود.

عریقات درباره اینکه لیبرمن گفته بود رژیم صهیونیستی از کرانه باختری در مقابل سیطره جنبش حماس محافظت می کند، گفت : این ترجیع بند تکراری است که هر اسرائیلی که به دنبال مقابله با گزینه راه حل دودولتی باشد آن را استفاده می کند و پیش از این در مورد یاسر عرفات آن را استفاده کردند.

وزیر خارجه مستعفی رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود از استعفای ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین استقبال می کند و کناره گیری وی از ریاست تنها راه از سرگیری مذاکرات سازش با فلسطینی ها است.