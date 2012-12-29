قیمت پیاز کیلویی 300 تومان افزایش یافت

حسین مهاجران در گفتگو با مهر، دلیل افزایش قیمت پیاز را سردتر شدن هوا عنوان کرد و گفت: به واسطه آن که مقاومت و ماندگاری پیاز در هوای سرد بیشتر می شود، تولیدکنندگان نسبت به نگهداری آن تمایل بیشتری پیدا می کنند تا بتوانند محصولات خود را با قیمت مورد نظر خود به فروش برسانند.

وی یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت پیاز را طی روزهای گذشته، کاهش عرضه این محصول به بازار دانست و گفت: در حال حاضر انواع پیاز با قیمت 750 تا 850 تومان به فروش می رسد.



رئیس اتحادیه میوه تره بار شهر تهران، قیمت سیب زمینی را 400 تا 300 تومان، خیار رسمی 800 تا 600 تومان ، گوجه 600 تا هزار تومان، گوجه گلخانه ای 1800 تومان اعلام کرد و ادامه داد: پرتقال 1500 تا 900 تومان، پرتقال کوهستان 2700 تومان، پرتقال رسمی 800 تومان، سیب 2000 تومان، نارنگی 2000 تا 700 تومان ، موز 3500 تومان، کیوی 2000 تا 1000تومان، خرمالو 2000 تا 1500 تومان، انار 3500 تا 2000 تومان و لیمو شیرین 1600 تا 800 تومان در میادین میوه و تره بار عرضه می شود.

