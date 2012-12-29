بخشی از کاغذ مورد نیاز نشریات کردستان تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر محمد زاده ظهر شنبه در مراسم افتتاح سرای روزنامه نگاران دفتر استان کردستان اظهار داشت: با توجه به رایزنی های صورت گرفته توسط استاندار کردستان بخشی از کاغذ مورد نیاز برای نشریات و روزنامه های سراسری کشور تامین شده است.

وی بدون اشاره به محل تامین این کاغذ عنوان کرد: با توجه به وضعیت نوسانات ارزی و مسائل اقتصادی به وجود آمده در کشور، نشریات برای تامین کاغذ مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه شدند که خوشبختانه با توجه به رایزنی های استاندار کردستان بخشی از این نیاز تامین شده است.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور با اشاره به مشکلات فعلی نشریات مکتوب کشور در زمینه تامین کاغذ مورد نیاز بیان کرد: ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز وجود این مشکلات را قبول داریم و به همین دلیل تلاش های خوبی در راستای تامین این مهم صورت گرفته است.

وی با اشاره به کمک های دولت برای تامین کاغذ و رفع مشکلات پیش روی نشریات سراسری و محلی یادآور شد: انتظار می رود که پیگیری های صورت گرفته و همچنینبا توجه به کمک های دولت بتوانیم این وضعیت را در کوتاهترین زمان ممکن ساماندهی کرده و نشریات بدون دغدغه کاعذ مورد نیاز خود را تامین کنند.

گفته می شود که با رایزنی های صورت گرفته از سوی استاندار کردستان بخشی از کاغذ مورد نیاز برای نشریات مکتوب کشور از طریق مرزهای این استان وارد کشور شده است.

سرای روزنامه نگاران دفتر کردستان به عنوان ششمین استان ظهر امروز با حضور معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار کردستان، مدیران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از فعالان رسانه های جمعی کردستان در سنندج افتتاح و گشایش یافت.