خوابگاه کوثر آبادان به 250 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد

غلامرضا خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اتمام کار سازه های فلزی ساختمان مذکور افزود: در صورت تامین و تخصیص اعتبار جدید خوابگاه مذکور برای سال آینده قابل بهره برداری خواهد بود.

وی با مهم ارزیابی کردن وجود این خوابگاه اظهار کرد: بخش عمده ای از بودجه ورزشی شهر در میزبانهای مختلف صرف تامین محل استقرار میهمانان می شود که با تکمیل و تجهیز این خوابگاه می توانیم از صرف بخش عمده ای از این بودجه ها جلوگیری کنیم.



وی ابراز امیدواری کرد تا ظرف یکی دو ماه آینده این کمبود بودجه رفع شود.



رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه از آغاز شروع به کار این خوابگاه تاکنون یک پیمانکار تعویض و پیمانکار فعلی نیز از توان مالی خوبی برخوردار نیست، تصریح کرد: چنانچه پیمانکار مذکور از توان مالی خوبی برخوردار بود می توانست پروژه را به اتمام برساند و پس از تامین اعتبار هزینه های خود را دریافت کند.



خنفری، پائین بودن توان مالی برخی پیمانکاران که برنده مناقصات می شوند را یکی دیگر از دلایل به تاخیر افتادن انجام پروژه ها خواند و یادآور شد: بازنگری در عوامل بُرد یک پیمانکار در قانون مناقصات امری ضروری است.



به گفته وی در صورت تکمیل، تجهیز و راه اندازی خوابگاه کوثر آبادان به راحتی می توانیم میزبان با کیفیت ترین رقابتهای کشوری باشیم.



خوابگاه مجموعه ورزشی کوثر آبادان که قرار بود در یک طبقه و با صرف 100 میلیون تومان احداث شود به پیشنهاد حمید گرشاسبی مدیرکل ورزش وجوانان خوزستان در نشست خبری در آبادان به سه طبقه و با اعتبار 500 میلیون تومان تغییر یافت.

